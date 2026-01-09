Πάτρα: Παραδόθηκε και 5ος εμπλεκόμενος στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου – Νέα συγκέντρωση συγγενών του θύματος στα δικαστήρια

Άλλο ένα άτομο παραδόθηκε σήμερα στην αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (4/1) σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thebest.gr πρόκειται για το 5ο άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και έχει παραδοθεί στην αστυνομία, ενώ, μέχρι στιγμής, η Εισαγγελία Πατρών έχει ασκήσει βαριές κατηγορίες συνολικά σε εννέα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Οι τέσσερις εκ των κατηγορουμένων για το άγριο επεισόδιο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 30χρονου, απολογούνται αυτή την ώρα.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, ένας 29χρονος και ένας 26χρονος, οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής (9/1) ενώπιον του ανακριτή Πατρών.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για άτομα που είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή και φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία.

Ανάμεσα σε αυτούς που οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή είναι και ο 26χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες στον Εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, αίτημα που έγινε δεκτό. Πληροφορίες του thebest.gr, αναφέρουν ότι ο 26χρονος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ θεωρείται από τις διωκτικές Αρχές ως ο βασικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό.

Οργή των συγγενών του 30χρονου

Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν και σήμερα οι συγγενείς του 30χρονου Κώστα, που δεν κρύβουν την οργή τους για τους συλληφθέντες, φωνάζοντας «φονιάδες». Μάλιστα, ένας από τους συγκεντρωμένους λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Ξέσπασε η κόρη του 30χρονου: Θέλουμε δικαιοσύνη

Έξω από τα Δικαστήρια της Πάτρας βρίσκεται και η ανήλικη κόρη του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη.

«Θέλουμε δικαιοσύνη» είπε σε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά κατάσταση, ενώ δεν έκρυψε την οργή της για τη δολοφονία του πατέρα της. «Να μπούνε μέσα, να μην τους αφήσουν ελεύθερους», ανέφερε.