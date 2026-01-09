Πάτρα: Παραδόθηκε και 5ος εμπλεκόμενος στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου – Νέα συγκέντρωση συγγενών του θύματος στα δικαστήρια

Σύνοψη από το

  • Άλλο ένα άτομο παραδόθηκε σήμερα στην αστυνομία για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εμπλεκομένων που έχουν παραδοθεί στους πέντε. Η Εισαγγελία Πατρών έχει ασκήσει βαριές κατηγορίες συνολικά σε εννέα άτομα.
  • Οι τέσσερις εκ των κατηγορουμένων απολογούνται αυτή την ώρα στον ανακριτή Πατρών, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία. Μεταξύ αυτών είναι και ο 26χρονος, ο οποίος θεωρείται από τις διωκτικές Αρχές ως ο βασικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό.
  • Συγγενείς του 30χρονου Κώστα συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια, εκφράζοντας την οργή τους και φωνάζοντας «φονιάδες». Η ανήλικη κόρη του θύματος δήλωσε φορτισμένη συναισθηματικά: «Θέλουμε δικαιοσύνη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Παραδόθηκε και 5ος εμπλεκόμενος στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου – Νέα συγκέντρωση συγγενών του θύματος στα δικαστήρια

Άλλο ένα άτομο παραδόθηκε σήμερα στην αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (4/1) σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thebest.gr πρόκειται για το 5ο άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και έχει παραδοθεί στην αστυνομία, ενώ, μέχρι στιγμής, η Εισαγγελία Πατρών έχει ασκήσει βαριές κατηγορίες συνολικά σε εννέα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Οι τέσσερις εκ των κατηγορουμένων για το άγριο επεισόδιο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 30χρονου, απολογούνται αυτή την ώρα.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας 36 και 39 ετών, ένας 29χρονος και ένας 26χρονος, οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής (9/1) ενώπιον του ανακριτή Πατρών.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για άτομα που είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή και φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία.

Ανάμεσα σε αυτούς που οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή είναι και ο 26χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες στον Εισαγγελέα Πατρών και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, αίτημα που έγινε δεκτό. Πληροφορίες του thebest.gr, αναφέρουν ότι ο 26χρονος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ θεωρείται από τις διωκτικές Αρχές ως ο βασικός εμπλεκόμενος στο περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, η Εισαγγελία Πατρών έχει ασκήσει βαριές κατηγορίες συνολικά σε εννέα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

 

Οργή των συγγενών του 30χρονου

Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν και σήμερα οι συγγενείς του 30χρονου Κώστα, που δεν κρύβουν την οργή τους για τους συλληφθέντες, φωνάζοντας «φονιάδες». Μάλιστα, ένας από τους συγκεντρωμένους λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Ξέσπασε η κόρη του 30χρονου: Θέλουμε δικαιοσύνη

Έξω από τα Δικαστήρια της Πάτρας βρίσκεται και η ανήλικη κόρη του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη.

«Θέλουμε δικαιοσύνη» είπε σε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά κατάσταση, ενώ δεν έκρυψε την οργή της για τη δολοφονία του πατέρα της. «Να μπούνε μέσα, να μην τους αφήσουν ελεύθερους», ανέφερε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

Ποια κοινά συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με καρκίνο και διαβήτη τύπου 2 – Σε ποια τρόφιμα βρίσκονται

Tεκμήρια διαβίωσης 2026: Τα «ψιλά γράμματα » που πρέπει να γνωρίζετε για τις αλλαγές που έρχονται

Εγκρίθηκε η συμφωνία της Ε.Ε. με τη Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα – Τι σηματοδοτεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:11 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τα θανατηφόρα χτυπήματα στον 30χρονο – Ελεύθεροι υπό όρους οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 26χρονος, ο οποίος θεωρείται ο πρ...
16:06 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αποχωρούν τα τρακτέρ από τα Τέμπη – Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής (9/1) η σταδιακή αποχώρηση των τρακτέρ και των αγροτικών ο...
15:47 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Τροχαίο στη Λάρισα: Τούμπαρε αυτοκίνητο και έπεσε σε χαντάκι – Τέσσερις τραυματίες

Τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης ...
15:40 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κρήτη: Ανώνυμη καταγγελία εμφάνιζε την 15χρονη να εκδίδει την 24χρονη αδελφή της – Οι καταθέσεις από δασκάλους και κοινωνικούς λειτουργούς

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση φρίκης που απασχολεί τις αρχές στην Κρήτη. Ανώνυμη καταγγελία...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι