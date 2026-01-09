Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ακόμα ένα δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική – Μετέφερε πετρέλαιο από την Βενεζουέλα

Ακόμα ένα δεξαμενόπλοιο κατάσχεσαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική Θάλασσα κοντά στο Τρινιντάντ. Πρόκειται για το τάνκερ Olina το 5ο τέτοιο πλοίο που κατάσχουν οι ΗΠΑ, τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να ελέγξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Το Olina, το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια βάση ναυτιλιακών δεδομένων Equasis έπλεε με σημαία του Ανατολικού Τιμόρ, είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, αλλά επέστρεψε στην περιοχή, οπότε και κατασχέθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις.

BREAKING: The U.S. has launched an operation to detain the oil tanker Olina in the Caribbean Sea. The Olina, which, according to public shipping database Equasis, was falsely flying the flag of Timor-Leste, had previously sailed from Venezuela and had returned to the region. pic.twitter.com/QJ9TfrS03x — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

Σύμφωνα με ανάρτηση του VISEGRAD 24 το πλοίο έφερε ψευδώς την σημαία του Ανατολικού Τιμόρ. «Ο πομποδέκτης AIS [εντοπισμού] του πλοίου ήταν για τελευταία φορά ενεργός πριν από 52 ημέρες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Βενεζουέλας, βορειοανατολικά του Κουρασάο», ανέφερε ξεχωριστά η βρετανική εταιρία διαχείρισης κινδύνου στη θάλασσα Vanguard.

«Η σύλληψη ακολουθεί μια παρατεταμένη καταδίωξη δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με φορτία βενεζουελάνικου πετρελαίου, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, στην περιοχή».

Το Olina αναχώρησε από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα φορτωμένο πλήρως με πετρέλαιο μαζί με άλλα πλοία λίγο αφότου οι ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, και επέστρεφε πλήρως φορτωμένο στη Βενεζουέλα, μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στις εξαγωγές βενεζουελάνικου πετρελαίου, ανέφερε η ναυτιλιακή πηγή.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο δεξαμενόπλοιο τον Ιανουάριο πέρυσι, όταν έφερε την επωνυμία Minerva M, με την Ουάσινγκτον να λέει ότι ήταν μέρος του λεγόμενου σκιώδους στόλου πλοίων που πλέουν εκτός ρυθμιστικών κανόνων χωρίς γνωστή ασφάλιση.