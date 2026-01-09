Αθήνα-Θεσσαλονίκη με… «ζιγκ ζαγκ» – Αναγνώστης του enikos.gr περιγράφει τη διαδρομή

  • Οι αγρότες αποδέχτηκαν την πρόσκληση της κυβέρνησης για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη, με το Μαξίμου να θέτει ως όρο το άνοιγμα των δρόμων. Ήδη, από σήμερα Παρασκευή, τα τρακτέρ μετακινούνται στην άκρη σε ένδειξη καλής θέλησης.
  • Σήμερα, εξαιτίας της «διένεξης» αγροτών – τροχαίας, αρκετοί οδηγοί βίωσαν ταλαιπωρία στο ταξίδι τους. Χαρακτηριστικό είναι ένα πούλμαν που χρειάστηκε περίπου 10 ώρες για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα.
  • Το ταξίδι περιελάμβανε «θεόκλειστη» Εθνική Οδό σε Κατερίνη και Τέμπη, αναγκάζοντας το πούλμαν σε χωματόδρομους και συνεχείς παρακάμψεις. Παρά την κούραση, οι επιβάτες δεν στράφηκαν κατά των αγροτών, παρατηρώντας μάλιστα τρακτέρ στην άκρη των δρόμων.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εθνική αγρότες

Χαλαρώνουν σταδιακά οι αποκλεισμοί από τους αγρότες, μετά την αποδοχή της πρόσκλησης της κυβέρνησης για διάλογο και συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη, στο Μαξίμου.  Τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα και θα συνεχίσουν να βρίσκονται εκεί, ωστόσο ήδη μετακινούνται στην άκρη των δρόμων, για να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Πάντως, στο μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες συνεχίζουν εν μέρει τους αποκλεισμούς, ενώ κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας. Ως εκ τούτου, και σήμερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχαίας εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, με αποτέλεσμα τα οχήματα σε κάποια σημεία να κατευθύνονται σε παρακάμψεις και  να αναγκάζονται να μπαινοβγαίνουν στην εθνική οδό μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους.

Αγρότες: Ανοίγουν οι παράδρομοι στον Μπράλο, το βράδυ αποφασίζουν στο Κάστρο – Η εικόνα από τα τελωνεία, πού παραμένουν οι αποκλεισμοί

Ένα συνεχές «ζιγκ ζαγκ» ήταν το ταξίδι εκδρομέων που ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα στις 7 το πρωί και τελικά κατάφεραν να φτάσουν στην Ομόνοια, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο τους, στις 5.30 το απόγευμα, έχοντας κάνει δηλαδή περίπου 10,5 ώρες.  Παρά την κούραση και την ταλαιπωρία πάντως, δεν στρέφονται κατά των αγροτών, εξηγώντας πως υπάρχουν περιοχές, όπου παρότι τα τρακτέρ, είναι στην άκρη και οι δρόμοι είναι ουσιαστικά ανοιχτοί, η τροχαία προχωρά σε εκτροπές κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει αναγνώστης του enikos.gr που μας μεταφέρει την εμπειρία του, το ταξίδι με το πούλμαν που είχαν μισθώσει, ξεκίνησε με καλούς οιωνούς, καθώς τα Μάλγαρα ήταν ανοιχτά, κάτι που αποτέλεσε θετική έκπληξη για όλους. Όμως, από εκεί και πέρα ξεκίνησε η… περιπέτεια. Σε Κατερίνη και Τέμπη η Εθνική Οδός ήταν κλειστή εκείνη την ώρα (σ.σ. στα Τέμπη άνοιξε μετά τις 4 το απόγευμα), όπως τονίζει, και το πούλμαν μπήκε ακόμα και σε χωματόδρομους.

Στη συνέχεια, στη Ραψάνη, η Τροχαία «ώθησε» τον οδηγό σε παράδρομο της εθνικής. Εκεί, φαίνεται πως υπήρξε ένα μικρό μπέρδεμα – κοινώς χάθηκαν στους παράδρομους – με αποτέλεσμα να παρακαλέσουν τα στελέχη της τροχαίας να τους αφήσουν να περάσουν από ένα σημείο που ήταν αποκλεισμένο, αίτημα που ευτυχώς για αυτούς έγινε αποδεκτό.

Σύμφωνα με τον αναγνώστη, στο ύψος του Βελεστίνου, το όχημα για κάποια χιλιόμετρα κινούνταν στην ΠΑΘΕ, στη συνέχεια οδηγήθηκε ξανά σε παράδρομο, ενώ στον Αλμυρό, όπου υπήρχε ένα μικρό μπλόκο, πέρασαν από μία γέφυρα που υπάρχει στην περιοχή και μετά συνέχισαν επίσης σε παράδρομο.

Στη Λαμία οδηγός και εκδρομείς βρέθηκαν αντιμέτωποι με μποτιλιάρισμα. «Φρακάραμε πριν από τα διόδια» τονίζει. Όπως έγινε και στον Αλμυρό, διέσχισαν μία γέφυρα και μπήκαν εκ νέου σε παράδρομο. Το ίδιο συνέβη και στο μπλόκο στους Λιβανάτες, με μία μικρή παράκαμψη μέσω γέφυρας.

Στο ύψος της Λάρυμνας, όπου επίσης υπάρχει αγροτικό μπλόκο, το μισθωμένο πούλμαν κατευθύνθηκε για άλλη μία φορά σε παράδρομο, δίπλα από την ΠΑΘΕ, ενώ φτάνοντας στη Θήβα, το πούλμαν, έκανε ακόμη μία αλλαγή πορείας, καθώς εκεί οι αγρότες αποφάσισαν να «απελευθερώσουν» την παλαιά εθνική οδό Θηβών-Λιβαδειάς αλλά παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική Οδός.  «Στο τελευταίο αυτό  μπλόκο είδαμε τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου και βγήκαμε εκτός εθνικής για μία μικρή απόσταση. Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη γίνεται όμως κανονική εκτροπή της κυκλοφορίας».

 

20:56 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

