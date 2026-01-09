Πλακιάς για Καρυστιανού: Τη στηρίζουν πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο

  • Ο Νίκος Πλακιάς εκτόξευσε νέα πυρά κατά της Μαρίας Καρυστιανού και του υπό ίδρυση κόμματος, μέσω ανάρτησης στο X. Η κριτική εστιάζει στην εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών για πολιτικό κέρδος.
  • Ο κ. Πλακιάς υπογράμμισε ότι τα ονόματα που ακούγονται για τον νέο πολιτικό φορέα «μόνο το νέο, το άφθαρτο και την κάθαρση δεν πρεσβεύουν».
  • Χαρακτηριστικά σχολίασε ότι πρόκειται για «πολιτικούς απαρχαιωμένους και πεταμένους στο περιθώριο από τα πρώην κόμματά τους».
Ο Νίκος Πλακιάς εκτόξευσε νέα πυρά κατά της Μαρίας Καρυστιανού και το υπό ίδρυση κόμμα, μέσω ανάρτησης στο X.

Καρυστιανού: Με στοχοποιούν για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν – Αν μου ζητήσουν να παραιτηθώ από τον Σύλλογο θα φύγω

Ο κ. Πλακιάς είχε διάλογο με χρήστη του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιθέσεις και την κριτική που δέχεται η Μαρία Καρυστιανού τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση, ότι εκμεταλλεύεται την τραγωδία των Τεμπών για να κερδίσει πολιτικά, με τον Νίκο Πλακιά να υπογραμμίζει ότι τα ονόματα που ακούγονται για τον νέο πολιτικό φορέα μόνο το νέο, το άφθαρτο και την κάθαρση δεν πρεσβεύουν.

“Από ό,τι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα. Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους” σχολίασε χαρακτηριστικά.

Δείτε τον διάλογο:

20:56 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

