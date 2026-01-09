Πλακιάς για Καρυστιανού: Τη στηρίζουν πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο

Ο Νίκος Πλακιάς εκτόξευσε νέα πυρά κατά της Μαρίας Καρυστιανού και το υπό ίδρυση κόμμα, μέσω ανάρτησης στο X.

Ο κ. Πλακιάς είχε διάλογο με χρήστη του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιθέσεις και την κριτική που δέχεται η Μαρία Καρυστιανού τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση, ότι εκμεταλλεύεται την τραγωδία των Τεμπών για να κερδίσει πολιτικά, με τον Νίκο Πλακιά να υπογραμμίζει ότι τα ονόματα που ακούγονται για τον νέο πολιτικό φορέα μόνο το νέο, το άφθαρτο και την κάθαρση δεν πρεσβεύουν.

“Από ό,τι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα. Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους” σχολίασε χαρακτηριστικά.

