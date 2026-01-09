Καρυστιανού: Με στοχοποιούν για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν – Αν μου ζητήσουν να παραιτηθώ από τον Σύλλογο θα φύγω

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στη Λάρισα όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αποχωρώντας από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης, η κ. Καρυστιανού μίλησε στις κάμερες.

Αρχικά τοποθετήθηκε για την εξέλιξη της δίκης και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούν τη θέση της εντός του Συλλόγου των Θυμάτων, τη δημιουργία κόμματος που έχει προαναγγείλει, αλλά και το φαινόμενο της στοχοποίησης που υποστήριξε ότι υπάρχει προς εκείνη.

«Επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη. Θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο. Παρά την απογοήτευση είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε φορά… με ό,τι κουράγιο μας απομένει. Να πω ότι το διαίρει και βασίλευε δεν θα περάσει. Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα. Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προς το πρόσωπο μου. Να πω ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό με δόλο ώστε να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Για εμένα το κόμμα είναι ένας διαφορετικός δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και είναι λογικό».

Για το εάν η διακήρυξη του κόμματος της θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, η αντίδραση της ήταν αφοπλιστική: «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό!»

Τέλος, για το εάν θα παραμείνει πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων, είπε:

«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλεί το αντίστοιχο e – mail. Toν Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα όσα ανέφερε αναφορικά με την αντιμετώπιση του… συστήματος, προς το πρόσωπο της: «Με στοχοποιούν για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν. Η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση, την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης είναι ένα…».