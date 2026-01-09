Φοινικούντα: Νέες κατηγορίες στους δύο 22χρονους για τη διπλή δολοφονία – Ξανά στην ανακρίτρια για συμπληρωματικές απολογίες

Eξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, τρεις μήνες μετά το φονικό. Μέχρι σήμερα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι πέντε κατηγορούμενοι. Αύριο Σάββατο στις 10.30, αναμένεται να περάσουν εκ νέου την πόρτα του γραφείου της Α’ Ανακρίτριας Καλαμάτας, οι δύο 22χρονοι που βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Ναυπλίου από τις 20 Οκτωβρίου.

Οι δύο τους ήταν οι πρώτοι από τους συλληφθέντες για τη δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, στο κάμπινγκ «Άμμος». Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται να ενημερωθούν για νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται και να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Ο πρώτος από τους δύο είναι ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αρχές στις 14 Οκτωβρίου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήταν συνοδηγός στο επίμαχο λευκό σκούτερ, έχοντας θήκη κιθάρας στον ώμο. Είχε υποστηρίξει ότι ήταν συνεργός στη διπλή δολοφονία, αποδίδοντας στον εαυτό του τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, επικαλούμενος σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Παράλληλα, είχε αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Σεπτέμβριο του 2025 έξω από την επιχείρηση «Στάδιον», επίσης ιδιοκτησίας του θύματος.

Ανατροπή στους ισχυρισμούς του – Τι δείχνει η έρευνα

Ο Χ.Τ. είχε κατονομάσει τον φίλο του, τον 22χρονο ελληνοβρετανό Ι.Μ., ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στο κάμπινγκ και ότι στη συνέχεια πήγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα, σενάριο που τα στελέχη της ΕΛΑΣ εξ αρχής είχαν αμφισβητήσει.

Από τη δίμηνη έρευνα της ανακρίτριας και την αξιοποίηση στοιχείων από την έρευνα της αστυνομίας, φαίνεται να προκύπτει ότι ο ίδιος ο Χ.Τ. ήταν εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Ως προς τη διαφυγή του, εξάγεται το συμπέρασμα ότι μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο, μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας την επόμενη μέρα, από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος επίσης βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Η συμπληρωματική απολογία του 22χρονου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ακόμα δεν έχουν απαντηθεί κρίσιμα ερωτήματα, όπως:

– ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και πού βρίσκεται

– ποιο ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες

– πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ

– και πού κατέληξε η θήκη της κιθάρας, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί

Τι υποστηρίζει ο ελληνοβρετανός 22χρονος

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, από την πρώτη στιγμή είχε αρνηθεί την κατηγορία του φυσικού αυτουργού. Αντίθετα, “έδειξε” τον φίλο του Χ.Τ. ως το πρόσωπο που εισήλθε στο κάμπινγκ το βράδυ του φονικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η ανακρίτρια φέρεται πλέον να του αποδίδει ρόλο συνεργού, όπως και ο ίδιος είχε υποστηρίξει εξαρχής.

Οι δύο 22χρονοι μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα της Πέμπτης στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, έπειτα από τη μεταγωγή τους από τις φυλακές Ναυπλίου.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν θα απολογηθούν αύριο ή αν θα ζητήσουν ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου να λάβουν γνώση των νέων στοιχείων της δικογραφίας.