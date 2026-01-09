Καλομοίρα για Χρήστο Πολίτη: «Ήταν πάντα δίπλα μου, με υποστήριζε και με βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμουν»

Σύνοψη από το

  • Τη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη, σε ηλικία 83 ετών.
  • Η Καλομοίρα, η οποία συνεργάστηκε με τον ηθοποιό στη σειρά «Λάμψη», μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για τον αείμνηστο καλλιτέχνη.
  • Η τραγουδίστρια τόνισε πως «ήταν πάντα δίπλα μου, με υποστήριζε και με βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμουν» και πως «θα τον θυμάμαι πάντα, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα υπέροχο άνθρωπο!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Καλομοίρα
Φωτογραφία: Instagram/itskalomira

Η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη σκόρπισε την θλίψη στον κόσμο της τέχνης και όχι μόνο. Ο καταξιωμένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών. Εδώ και κάποια χρόνια είχε πάρει την απόφαση να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο καλλιτέχνης είχε διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, ενώ σταθμός στην καριέρα του ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος του «Γιάγκου Δράκου» στην θρυλική σειρά του ANT1 «Λάμψη».

Στο σίριαλ συνεργάστηκε και με την Καλομοίρα, η οποία συμμετείχε στη σειρά τη τηλεοπτική σεζόν 2004-2005. Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για τον αείμνηστο ηθοποιό.

«Άκουσα τα νέα χθες και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον κύριο Πολίτη στη σειρά “Λάμψη”, όπου έπαιξα την κόρη του, την “Τζένιφερ”», ανέφερε στις δηλώσεις της η Καλομοίρα.

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια είπε ότι: «Ήταν ένας πολύ ευγενικός και υποστηρικτικός άνθρωπος. Ήταν πάντα δίπλα μου, με υποστήριζε και με βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμουν. Και όλοι μας τον σεβόμασταν πάρα πολύ».

«Θα τον θυμάμαι πάντα, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα υπέροχο άνθρωπο! Θα μας λείψει πολύ. Εύχομαι δύναμη στην οικογένειά του», κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ανοδική “τροχιά” η βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία

JP Morgan: Αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση της Ελλάδας από τον STOXX

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:10 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Στάθης Μαντζώρος: «Ο εγκέφαλός του αιματώνεται, είναι στην ίδια κατάσταση», λέει φίλη της οικογένειας

Τον περασμένο Αύγουστο έγινε γνωστό πως ο Στάθης Μαντζώρος, τον οποίο το κοινό είχε απολαύσει ...
16:22 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Σπύρος Μπιμπίλας: Το «αντίο» στον Χρήστο Πολίτη – «Θέλω δημόσια να σ’ ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες…»

Την τηλεοπτική σεζόν 1978-1979 ο Χρήστος Πολίτης πρωταγωνίστησε στη σειρά της ΥΕΝΕΔ «Τυχεροί κ...
13:20 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κέιτ Μίντλετον: Το προσωπικό βίντεο για τα γενέθλιά της μετά τη μάχη με τον καρκίνο – «Η φύση με βοήθησε να θεραπευτώ»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, γιόρτασε τα 44α γενέθλιά της με έναν ιδιαίτερα προσ...
13:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μάριος Αθανασίου: Τις γυναίκες δεν μπορείς να τις μάθεις ποτέ

«Οι τελευταίες χρονιές είναι περίεργες και μπερδεμένες για εμένα σε προσωπικό επίπεδο. Πέρασα ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι