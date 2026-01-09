Καλομοίρα για Χρήστο Πολίτη: «Ήταν πάντα δίπλα μου, με υποστήριζε και με βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμουν»

Η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη σκόρπισε την θλίψη στον κόσμο της τέχνης και όχι μόνο. Ο καταξιωμένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών. Εδώ και κάποια χρόνια είχε πάρει την απόφαση να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο καλλιτέχνης είχε διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, ενώ σταθμός στην καριέρα του ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος του «Γιάγκου Δράκου» στην θρυλική σειρά του ANT1 «Λάμψη».

Στο σίριαλ συνεργάστηκε και με την Καλομοίρα, η οποία συμμετείχε στη σειρά τη τηλεοπτική σεζόν 2004-2005. Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα για τον αείμνηστο ηθοποιό.

«Άκουσα τα νέα χθες και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον κύριο Πολίτη στη σειρά “Λάμψη”, όπου έπαιξα την κόρη του, την “Τζένιφερ”», ανέφερε στις δηλώσεις της η Καλομοίρα.

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια είπε ότι: «Ήταν ένας πολύ ευγενικός και υποστηρικτικός άνθρωπος. Ήταν πάντα δίπλα μου, με υποστήριζε και με βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμουν. Και όλοι μας τον σεβόμασταν πάρα πολύ».

«Θα τον θυμάμαι πάντα, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα υπέροχο άνθρωπο! Θα μας λείψει πολύ. Εύχομαι δύναμη στην οικογένειά του», κατέληξε.