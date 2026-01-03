Καλομοίρα: «Δεν πρέπει να έχουμε στη φαντασία μας ότι όλα θα είναι τέλεια σε μια σχέση»

  • Η Καλομοίρα εμφανίστηκε ζωντανά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο «Πρωινό», κάνοντας το πρώτο τηλεοπτικό ποδαρικό της χρονιάς. Εκεί, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, και τον γάμο τους που μετράει ήδη 16 χρόνια.
  • Η τραγουδίστρια τόνισε πως «δεν πρέπει να έχουμε στη φαντασία μας ότι όλα θα είναι τέλεια σε μια σχέση», υπογραμμίζοντας τη σημασία του να συγχωράς και να προχωράς μπροστά.
  • Μίλησε επίσης για την καθημερινότητά τους ως οικογένεια με τα τρία παιδιά τους, τα οποία μαθαίνουν ελληνικά με δάσκαλο και πηγαίνουν στην ελληνική εκκλησία κάθε εβδομάδα.
Η Καλομοίρα εμφανίστηκε ζωντανά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, την Παρασκευή (2/1), κάνοντας το πρώτο τηλεοπτικό ποδαρικό της χρονιάς. Στη σύνδεση, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, στον γάμο τους που μετράει ήδη 16 χρόνια, αλλά και στη ζωή τους με τα τρία παιδιά τους.

«Είμαστε μαζί σε σχέση 20 χρόνια και 16 χρόνια παντρεμένοι. Δεν πρέπει να έχουμε στη φαντασία μας ότι όλα θα είναι τέλεια σε μια σχέση και κάθε μέρα αγκαλιές. Έχουμε αγκαλιές, τον λατρεύω, είναι ο κολλητός μου, μ’ αρέσει να είμαι παντρεμένη. Αλλά θα σε πληγώσει και θα τον πληγώσεις σε μια σχέση. Το θέμα είναι να συγχωράς, να ξεχνάς και να προχωράς μπροστά. Δεν είμαστε τέλειοι και όλοι έχουμε τα παιδικά μας χρόνια που προσπαθούμε να θεραπεύσουμε. Έχουμε κι αυτός, έχω κι εγώ, αλλά αγαπιόμαστε και αυτό θέλουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η Καλομοίρα.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε και για την καθημερινότητά τους ως οικογένεια. Όπως εξήγησε, έχουν τρία παιδιά, με τα αγόρια να είναι 13 ετών και τη μικρή τους κόρη να πλησιάζει τα 10. «Έχουμε τρία παιδιά μαζί και προχωράμε. Τα αγόρια είναι 13 και η μπέμπα μου είναι 9, πάει τα 10. Ξέρουν ελληνικά, έχουμε δάσκαλο από την Ελλάδα και πάνε και στην ελληνική εκκλησία κάθε εβδομάδα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το πρόγραμμα, κρατάει όλους τους Έλληνες μαζί. Υγεία και πολλή αγάπη εύχομαι για τη νέα χρονιά, και ό,τι επιθυμεί ο καθένας», είπε κλείνοντας με ευχές για το 2026.

