Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – Τι συστήνει η ΕΛ.ΑΣ. στους εκδρομείς

  • Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει για τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων και την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στο εθνικό οδικό δίκτυο, «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».
  • Ενόψει της αυξημένης επιστροφής των εκδρομέων το Σαββατοκύριακο, η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει στους οδηγούς να προγραμματίζουν με σύνεση τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη μαζική ταυτόχρονη επιστροφή λόγω των μπλόκων.
  • Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η Ελληνική Αστυνομία με νέα ανακοίνωσή της ενημερώνει τους πολίτες για τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας και υπενθυμίζει ότι παραμένουν σε ισχύ στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο. Όπως επισημαίνει, τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ενόψει της αυξημένης επιστροφής των εκδρομέων το Σαββατοκύριακο, η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει σύσταση στους οδηγούς να προγραμματίζουν με σύνεση τις μετακινήσεις τους και, όπου αυτό είναι εφικτό, να αποφεύγουν τη μαζική ταυτόχρονη επιστροφή επιλέγοντας σταδιακή ή χρονικά μετατοπισμένη αναχώρηση. Ο λόγος είναι τα συνεχιζόμενα μπλόκα των αγροτών, τα οποία επηρεάζουν την κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι συνυφασμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και στη μείωση του κινδύνου σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για αναγκαία μέτρα που δεν αποτελούν αυθαίρετους αποκλεισμούς δρόμων.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές. Όλες οι πληροφορίες αναρτώνται και επικαιροποιούνται διαρκώς στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στον ειδικό σύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Σε ό,τι αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ειδικά στο τμήμα της Βοιωτίας, και συγκεκριμένα στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας, παραμένουν σε ισχύ οι εξής ρυθμίσεις: στο μπλόκο του Κάστρου, η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από την 125,770η χιλιομετρική θέση (Ανισόπεδος Κόμβος Μαρτίνου) έως την 114,815η (Ανισόπεδος Κόμβος Κάστρου) μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα. Στη Θήβα, και ειδικότερα στην 89,835η χιλιομετρική θέση (Ανισόπεδος Κόμβος Θηβών), η κυκλοφορία επίσης διεξάγεται από μία λωρίδα και στα δύο ρεύματα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς, εκτός από τον σταδιακό σχεδιασμό της επιστροφής τους, να λαμβάνουν υπόψη και τις καιρικές συνθήκες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να προσαρμόζουν ανάλογα την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησης τους, ιδιαίτερα σε δρόμους με περιορισμένο πλάτος ή εμπόδια στο οδόστρωμα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για όσο διάστημα παραμένουν οι έκτακτες συνθήκες, με κύριο στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής.

