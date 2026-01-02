Άνδρος: 48χρονη πέθανε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο της Σύρου

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια διάσωσης μιας 48χρονης γυναίκας από την Άνδρο, η οποία ανήκε στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία. Η γυναίκα ένιωσε έντονη αδιαθεσία το πρωί της Πρωτοχρονιάς και μεταφέρθηκε με σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα από τον οικισμό Μεσσαριάς στο Κέντρο Υγείας Άνδρου. Οι γιατροί έκριναν πως η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, γι’ αυτό και ξεκίνησαν άμεσα οι διαδικασίες για τη διακομιδή της σε νοσοκομείο με μεγαλύτερες δυνατότητες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του kontranews, η προγραμματισμένη αεροδιακομιδή προς την Αττική δεν κατέστη δυνατή, με αποτέλεσμα να επιλεγεί η θαλάσσια μεταφορά της. Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, η 48χρονη επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό τουριστικό σκάφος, το οποίο, αν και ιδιωτικής χρήσης, είναι διαπιστευμένο από το Λιμενικό Σώμα και κατάλληλα διαμορφωμένο για τέτοιου είδους επείγουσες διακομιδές, λόγω της έλλειψης σκαφών του Λιμενικού στην Άνδρο. Ο προορισμός ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου υπήρχε δυνατότητα άμεσης νοσηλείας.

Η γυναίκα κατάφερε να φτάσει στη Σύρο ζωντανή και να επιβιβαστεί σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως, λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο, ο οργανισμός της δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διάρκεια της διαδρομής.