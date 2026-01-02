Χατζηδάκης: Το ΠΑΣΟΚ συνδυάζει την άγνοια με τη δημαγωγία

  • Το γραφείο Τύπου του Κωστή Χατζηδάκη καταλογίζει «άγνοια και δημαγωγία» στο ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε ανακοίνωση του κόμματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
  • Οι απευθείας ενισχύσεις για στήριξη του εισοδήματος των αγροτών από τις Βρυξέλλες παραμένουν στο ίδιο ύψος, ενώ ποσά που περισσεύουν θα καταβληθούν νωρίς το 2026 σε πραγματικούς παραγωγούς.
  • Το συνολικό ποσό του 2025 (3,82 δισ. ευρώ) είναι αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο του 2024, λόγω αυξημένων πληρωμών ΕΛΓΑ, de minimis και “δεύτερου πυλώνα” της ΚΑΠ, με όλα τα κονδύλια να αφορούν τους αγρότες και την αγροτική ανάπτυξη.
«Άγνοια και δημαγωγία», καταλογίζει το γραφείο Τύπου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κωστή Χατζηδάκη αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η δήλωση του ΠΑΣΟΚ είναι συνδυασμός άγνοιας και δημαγωγίας. Οι απευθείας ενισχύσεις για στήριξη του εισοδήματος των αγροτών μας από τις Βρυξέλλες παραμένουν στο ίδιο ύψος. Ποσά που περισσεύουν, λόγω του νέου συστήματος που συμφωνήθηκε με την Κομισιόν, θα καταβληθούν νωρίς το 2026 σε πραγματικούς παραγωγούς. Το συνολικό ποσό όμως του 2025 (3,82 δισ. ευρώ) είναι αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο του 2024 (3,38 δισ. ευρώ) λόγω αυξημένων πληρωμών ΕΛΓΑ, de minimis και “δεύτερου πυλώνα” της ΚΑΠ. Όλα τα κονδύλια αφορούν τους αγρότες και την αγροτική ανάπτυξη. Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ αποκηρύσσει τώρα δράσεις για εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Συγχαρητήρια αν έχουν τέτοια αντίληψη. Όπως και για τη λεβέντικη στάση τους να μην αναγνωρίζουν καμιά ευθύνη για τα χρόνια που κυβέρνησαν. Με τέτοιες απόψεις έχουν κολλήσει στα πενιχρά ποσοστά που τους δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις».

