Άντονι Τζόσουα: Αντιμέτωπος με 4 κατηγορίες ο οδηγός του μποξέρ για το τροχαίο στη Νιγηρία

Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τον παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών Άντονι Τζόσουα, οδηγείται πλέον στη Δικαιοσύνη, καθώς οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες στον οδηγό του οχήματος.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο δυστύχημα, κατά το οποίο τραυματίστηκε ο μποξέρ Άντονι Τζόσουα και σκοτώθηκαν οι δύο φίλοι του, κατηγορήθηκε επίσημα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η αστυνομία.

Πρόκειται για τον 46χρονο Αντενίγι Μομπολάτζι Καγιόντε, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη και απερίσκεπτη οδήγηση στην πολιτεία Ογκούν, στη νοτιοδυτική Νιγηρία, μετά το τροχαίο που σημειώθηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου της αστυνομίας, Ολουσέγι Μπαμπασέγι.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο Τζόσουα, ο Σίνα Γκάμι και ο Λατίφ «Λατζ» Αγιοντέλε προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος–Ιμπαντάν, ο οποίος συνδέει την πολιτεία Ογκούν με το Λάγος.

Ο Καγιόντε κρατείται από την Πέμπτη, μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 5 εκατομμυρίων ναΐρα (3.480 δολάρια), όπως δήλωσε ο Μπαμπασέγι στο Associated Press.

Σε βάρος του οδηγού απαγγέλθηκαν τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε θάνατο, απερίσκεπτη και αμελής οδήγηση, οδήγηση χωρίς τη δέουσα προσοχή, καθώς και οδήγηση χωρίς έγκυρη εθνική άδεια οδήγησης.

«Παρέμεινε υπό κράτηση έως ότου πληροί τους όρους της εγγύησής του», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 20 Ιανουαρίου, οπότε και έχει προγραμματιστεί η εκδίκαση.

Ο Άντονι Τζόσουα, δις παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Τετάρτη, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα στο τροχαίο, το οποίο αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από την οδική ασφάλεια στη Νιγηρία. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο πυγμάχος έλαβε εξιτήριο αφού κρίθηκε κλινικά ικανός να συνεχίσει την ανάρρωσή του στο σπίτι.

Ο Τζόσουα έχει ρίζες στη Νιγηρία, όπου είχε φοιτήσει για σύντομο χρονικό διάστημα σε οικοτροφείο κατά την παιδική του ηλικία, ενώ διαθέτει και τη νιγηριανή υπηκοότητα. Η εταιρεία προώθησής του, Matchroom Boxing, δήλωσε στο Associated Press την Πέμπτη ότι ο πυγμάχος θα παραμείνει στη Νιγηρία.