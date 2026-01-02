Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύμα τον 23χρονο – Η τελευταία επικοινωνία με τον πατέρα του

  • Η στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα έναν 23χρονο οδηγό, που έγινε τα ξημερώματα στο Μαρκόπουλο, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο.
  • Το τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Λαυρίου, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει από τον δρόμο και να προσκρούσει σφοδρά.
  • Ο πατέρας του 23χρονου ανέφερε ότι ο γιος του οδηγούσε το αυτοκίνητο ενός φίλου, ενώ αρχικά υπήρξε σύγχυση για την ταυτότητα του θύματος.
Η στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα έναν 23χρονο οδηγό, που έγινε τα ξημερώματα στο Μαρκόπουλο, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο.

Το τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Λαυρίου, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει από τον δρόμο και να χτυπήσει στις προστατευτικές μπάρες. Ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που μετέδωσε το MEGA, καταγράφει το μαύρο αυτοκίνητο δευτερόλεπτα πριν από την φονική πρόσκρουση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:15 τα ξημερώματα και ο οδηγός είχε αναπτύξει ταχύτητα.

Ο πατέρας του 23χρονου είπε στον τηλεοπτικό σταθμό ότι ο γιος του οδηγούσε το αυτοκίνητο ενός φίλου του. «Μου λέει θα πάω σε ένα καφέ εδώ στην πλατεία. Τον ξαναπαίρνω τηλέφωνο μου λέει “έρχομαι σε λίγο”. Παρκάρει το αμάξι το δικό του στην πλατεία και μαθαίνω ότι είχε φύγει με άλλο αμάξι», ανέφερε ο πατέρας του θύματος. Αυτή ήταν και η τελευταία τους επικοινωνία.

Ο 23χρονος οδηγός έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε μάντρα σπιτιού, την οποία και διέλυσε.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος ανετράπη. Από τον εκκωφαντικό θόρυβο της πρόσκρουσης κάτοικοι και διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Είδα ένα αυτοκίνητο σε πολύ άθλια κατάσταση, το οποίο είχε διαλύσει τα πάντα και πάνω σε μια κολώνα τσιμεντένια που είχε πέσει εκεί πάνω στη στροφή. Άκουσα ότι ήταν αφρενάριστος και ότι δεν φόραγε ζώνη το παιδί», δήλωσε διερχόμενος οδηγός.

Τον απεγκλώβισαν από το σμπαραλιασμένο όχημα

Στην αρχή όλοι πίστευαν ότι θύμα του τροχαίου δυστυχήματος ήταν ο φίλος του 23χρονου και ιδιοκτήτης του οχήματος.

«Και εμένα με πήραν μετά κατά τις πέντε η ώρα πέντε και… Είχαν πάει οι γονείς του άλλου του παιδιού που είχε το αμάξι γιατί νομίζαμε ότι ήτανε ο γιος του. Έρχεται μετά αυτός που είχε το αμάξι και μου λέει “μου πήρε τα κλειδιά ήθελε να πάει μέχρι τα Καλύβια και να γυρίσει”. Τώρα η γυναίκα μου έχει πάει δεύτερη φορά στο Κέντρο Υγείας, δεν είναι καλά παθαίνει κρίση πανικού», συνέχισε ο πατέρας του άτυχου 23χρονου.

Μετά την σφοδρότατη πρόσκρουση ο 23χρονος εγκλωβίστηκε εντός του σμπαραλιασμένου αυτοκινήτου και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο 23 λεπτά μετά το τροχαίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ώστε να μεταφέρει τον άτυχο νεαρό στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δείτε το βίντεο:

 

21:14 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Μετά τις πολικές θερμοκρασίες, έρχεται… η «άνοιξη» το Σάββατο

Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού με την παγωνιά να υποχωρεί και τις θερμοκρασίες να ανεβ...
20:49 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Κηφισός: Τροχαίο στο Περιστέρι, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά

Τροχαίο με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (2/1) στη Λ. Κηφισού, σ...
20:28 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Στο νοσοκομείο δύο αδέλφια ύστερα από συμπλοκή – Νοσηλεύονται φρουρούμενοι

Στο Νοσοκομείο Τρικάλων κατέληξαν δύο αδέλφια από τη συνοικία της Αγίας Μονής, έπειτα από άγρι...
20:14 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Συνελήφθη 19χρονος που χτύπησε 12χρονο μέσα σε κατάστημα

Στη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος επιτέθηκε σε έναν 12χρονη την Πέμπτη (1/1) στην περιοχή το...
