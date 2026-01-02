Ουκρανία: Περίπου 30 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο – Η Μόσχα διαψεύδει την επίθεση

Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίχορ Τέρεχοφ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα βρέφος μόλις έξι μηνών, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ, συμπληρώνοντας πως 16 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Χθες Πέμπτη, η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για επιδρομή drones σε περιοχή της Χερσώνας που ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις, με απολογισμό 27 νεκρούς, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) περιέγραψε πως είδε κτίρια με σπασμένα τζάμια, ενώ συντρίμμια και ερείπια είχαν διασκορπιστεί σε μεγάλη απόσταση.

Βίντεο που κοινοποίησε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, φέρεται να δείχνει τη στιγμή της επίθεσης, με μια ισχυρή έκρηξη και ακολούθως ένα σύννεφο καπνού που υψώνεται προς τον ουρανό.

Another horrific crime by Russians, today launching a missile strike on a residential area of our city of Kharkiv, injuring nineteen people. This was an utterly barbaric attack on residential neighborhoods and civilians. The State Emergency Service is working at the site.… pic.twitter.com/Pd0vvwkcQU — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) January 2, 2026



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «ειδεχθή» επίθεση, υπογραμμίζοντας πως –σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες– «δύο βαλλιστικοί πύραυλοι» έπληξαν κατοικημένη περιοχή.

«Δυστυχώς, έτσι αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι τη ζωή και τους ανθρώπους – εξακολουθούν να σκοτώνουν, παρ’ όλες τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, ιδίως των ΗΠΑ, στη διπλωματική διαδικασία» με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε.

A heinous Russian strike on Kharkiv. Preliminary reports indicate two missiles struck an ordinary residential area. One of the buildings has been severely damaged. A rescue operation is currently underway, with all necessary services on site. The exact number of casualties is yet… pic.twitter.com/7MIVSlBvAM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

Ωστόσο, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διέψευσε σήμερα τις αναφορές περί ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Χάρκοβο, αποδίδοντας το περιστατικό σε έκρηξη ουκρανικών πυρομαχικών που είχαν αποθηκευτεί στην περιοχή.

«Οι πληροφορίες για την υποτιθέμενη επίθεση ρωσικών δυνάμεων στην πόλη Χάρκοβο, στις 2 Ιανουαρίου, δεν είναι αληθείς», αναφέρει ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα Telegram.



Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι επιδιώκει να αποπροσανατολίσει τη διεθνή κοινή γνώμη, στρέφοντας την προσοχή μακριά από την επιδρομή ουκρανικών drones, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εναντίον ξενοδοχείου σε περιοχή της Χερσώνας που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας αυτής της επίθεσης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης, Βλαντίμιρ Σάλντο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ