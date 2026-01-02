ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS την παραμονή της Πρωτοχρονιάς – 18χρονος σχεδίαζε να μαχαιρώσει έως 20 άτομα

Σύνοψη από το

  • Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ένα σχέδιο εμπνευσμένο από το Ισλαμικό Κράτος για επίθεση με μαχαίρια και σφυριά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Βόρεια Καρολίνα.
  • Ο 18χρονος Κρίσταν Στάρντιβαντ, από το Μιντ Χιλ, κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης σε μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση.
  • Πράκτορες του FBI βρήκαν στην οικία του ένα χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο «Επίθεση της Πρωτοχρονιάς του 2026», όπου φέρεται να συζητούσε σχέδια να μαχαιρώσει έως 20 θύματα και να επιτεθεί σε αστυνομικούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS την παραμονή της Πρωτοχρονιάς – 18χρονος σχεδίαζε να μαχαιρώσει έως 20 άτομα

To υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε σήμερα πως απέτρεψε ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει ένας άνδρας στη Βόρεια Καρολίνα να διαπράξει μια επίθεση, εμπνεόμενος από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, και προέβλεπε τη χρήση μαχαιριών και σφυριών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Κρίσταν Στάρντιβαντ, ηλικίας 18 ετών, από το Μιντ Χιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης σε μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.


Ο Στάρντιβαντ δεν έχει προς το παρόν αποδεχθεί όσα του προσάπτουν.


Πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), που πραγματοποίησαν έρευνες στην οικία του 18χρονου, βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο «Επίθεση της Πρωτοχρονιάς του 2026», όπου φέρεται να συζητούσε σχέδια που προέβλεπαν να μαχαιρώσει έως 20 θύματα και να επιτεθεί σε αστυνομικούς που θα έσπευδαν στο σημείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

Πηγή: DOJ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τη θερμοκρασία που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο βαθιά

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι

Νέα εποχή στον Προμαχώνα: Η είσοδος της Βουλγαρίας στο ευρώ και οι ανατιμήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:07 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ολλανδία: Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ εξαιτίας χιονιού και παγετού

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, αναμένει ότι εκατοντάδες πτήσεις ...
19:38 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ανακρίθηκαν οι 2 δύο Γάλλοι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation – Δεν προκύπτουν προς το παρόν ποινικές τους ευθύνες

Οι δύο Γάλλοι μάνατζερ του μπαρ Le Constellation που καταστράφηκε από την φωτιά στο Κραν Μοντα...
19:08 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Οι περισσότεροι νεκροί στο υπόγειο του μπαρ Le Costellation – Τι είναι το flashover που πολλαπλασίασε τις φλόγες και τον κίνδυνο

Το μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana, στην Ελβετία, είχε έξοδο κινδύ...
18:47 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Διάσωση με… απρόοπτα: Ασθενοφόρο κόλλησε στην άμμο με τον ασθενή μέσα – Τον μετέφεραν με άλλο όχημα στο νοσοκομείο

Ένα περιστατικό διάσωσης σε παραλία του Ανατολικού Σάσεξ, στη Βρετανία, μετατράπηκε σε… «διάσω...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι