ΗΠΑ: Το FBI απέτρεψε επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS την παραμονή της Πρωτοχρονιάς – 18χρονος σχεδίαζε να μαχαιρώσει έως 20 άτομα

To υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε σήμερα πως απέτρεψε ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει ένας άνδρας στη Βόρεια Καρολίνα να διαπράξει μια επίθεση, εμπνεόμενος από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, και προέβλεπε τη χρήση μαχαιριών και σφυριών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Κρίσταν Στάρντιβαντ, ηλικίας 18 ετών, από το Μιντ Χιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης σε μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

The #FBI thwarted a potential terrorist attack on New Year’s Eve in North Carolina. The subject was directly inspired to act by ISIS. A federal criminal complaint alleges 18-year-old Christian Sturdivant planned a violent attack at a grocery store in Mint Hill. SAC Barnacle… pic.twitter.com/njn7XBQTAC — FBI Charlotte (@FBICharlotte) January 2, 2026



Ο Στάρντιβαντ δεν έχει προς το παρόν αποδεχθεί όσα του προσάπτουν.

🚨 BREAKING: Prosecutors revealed the FBI disrupted an alleged New Year’s Eve plot to attack people inside a North Carolina grocery store in support of the Islamic State terrorist group. An 18-year-old named Christian Sturdivant, from the Charlotte area, was arrested and charged… pic.twitter.com/QfLpwxGJ8i — Fox News (@FoxNews) January 2, 2026



Πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), που πραγματοποίησαν έρευνες στην οικία του 18χρονου, βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο «Επίθεση της Πρωτοχρονιάς του 2026», όπου φέρεται να συζητούσε σχέδια που προέβλεπαν να μαχαιρώσει έως 20 θύματα και να επιτεθεί σε αστυνομικούς που θα έσπευδαν στο σημείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ