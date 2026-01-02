Ύπνος: Το έξυπνο κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

  • Η δυσκολία στον ύπνο επηρεάζει την υγεία, τη διάθεση και την καθημερινή απόδοση, με ένα έξυπνο «κόλπο» ύπνου, βασισμένο στον διαλογισμό της επίφυσης, να υπόσχεται φυσική λύση.
  • Η μέθοδος, που παρουσιάστηκε από τη δημιουργό περιεχομένου Olivia Hedlund, προέρχεται από τον διάσημο ερευνητή Dr. Joe Dispenza, γνωστό για τον διαλογισμό της επίφυσης.
  • Η τεχνική περιλαμβάνει πέντε συγκεκριμένες βαθιές αναπνοές, και σύμφωνα με τις αντιδράσεις στα social media, οι ακόλουθοι επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά της για άμεσο ύπνο.
Η δυσκολία στον ύπνο δεν είναι απλώς ταλαιπωρία, αλλά μια κατάσταση που επηρεάζει την υγεία, τη διάθεση και την καθημερινή μας απόδοση. Αν αναζητάτε μια φυσική λύση χωρίς σκευάσματα, ένα έξυπνο “κόλπο” ύπνου που βασίζεται στον διαλογισμό της επίφυσης ίσως είναι η απάντηση. Μέσα από πέντε συγκεκριμένα βήματα, αυτή η τεχνική υπόσχεται να ρυθμίσει το νευρικό σας σύστημα και να σας οδηγήσει γρήγορα σε βαθύ ύπνο.

Ύπνος: Ειδικός μοιράζεται 6 απλές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε πιο γρήγορα κάθε βράδυ

Το απλό κόλπο για να κοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

Η αϋπνία και η δυσκολία στον ύπνο είναι μια απίστευτα εξαντλητική εμπειρία που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καθημερινότητα, τις σχέσεις και την κοινωνική ζωή. Σύμφωνα με το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), η έλλειψη ύπνου μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε κόπωση, να αυξήσει την όρεξη για φαγητό και να εμποδίζει τη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών.

Η δημιουργός περιεχομένου Olivia Hedlund δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο παρουσιάζει μια μέθοδο που έμαθε από τον διάσημο ερευνητή και συγγραφέα Dr. Joe Dispenza.

Ύπνος: Το απλό κόλπο με τη θερμοκρασία του σώματος που σας βοηθάει να χαλαρώσετε, σύμφωνα με ειδικούς

Ο Dr. Dispenza είναι γνωστός για τον διαλογισμό της επίφυσης, ο οποίος περιλαμβάνει συγκεκριμένες μεθόδους χαλάρωσης και βελτίωσης της ποιότητας του ύπνου. Ο διαλογισμός της επίφυσης είναι μια πρακτική που στοχεύει στην “ενεργοποίηση” του αδένα της επίφυσης (που συνδέεται συχνά με το «τρίτο μάτι»), μέσω τεχνικών όπως βαθιές αναπνοές, εστίαση στο κέντρο του μετώπου και ήχων, με στόχο την βελτίωση του ύπνου, της διαίσθησης και της πνευματικής διαύγειας.

Πώς να εφαρμόσετε την τεχνική των 5 αναπνοών για καλύτερο ύπνο

Η διαδικασία περιλαμβάνει πέντε βαθιές αναπνοές, οι οποίες γίνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο:

  1. Πάρτε μια πολύ αργή εισπνοή από τη μύτη και αρχίστε να σφίγγετε το σώμα σας.
  2. Σφίξτε τους κοιλιακούς και το στομάχι σας, νιώθοντας την αναπνοή να ανεβαίνει στη σπονδυλική σας στήλη μέχρι το κέντρο του κεφαλιού.
  3. Κρατήστε την αναπνοή σας εκεί για όσο περισσότερο μπορείτε.
  4. Απελευθερώστε την αναπνοή και χαλαρώστε.
  5. Επαναλάβετε τη διαδικασία συνολικά πέντε φορές.

«Αν το κάνετε αυτό πέντε φορές, θα αποκοιμηθείτε αμέσως», αναφέρει η Olivia.

Οι αντιδράσεις στα social media

Οι ακόλουθοι της Olivia ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, με πολλούς να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. «Το δοκίμασα πολλές φορές και όντως βοηθάει!», έγραψε ένας χρήστης. «Υπέφερα από αϋπνία για 20 χρόνια. Ακολουθώ τις συμβουλές του Dr. Joe Dispenza και τώρα κοιμάμαι εύκολα κάθε βράδυ», ανέφερε ένας άλλος χρήστης.

@liv.ingwell I literally have no idea why this makes me fall asleep instantly but i notice a huge difference when i do it vs when i do not. 5 deep breaths hold it at the top let it go. Look up pineal gland meditation from joe dispenza! #joedispenza #sleephack #sleeptips #fallasleepfast ♬ original sound – Olivia Hedlund

