Ύπνος: Το απλό κόλπο με τη θερμοκρασία του σώματος που σας βοηθάει να χαλαρώσετε, σύμφωνα με ειδικούς

Ο ύπνος μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Μερικές φορές καταφέρνουμε να μείνουμε μακριά από τα κινητά μας και να χαλαρώσουμε σωστά πριν ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, όμως παρ’ όλα αυτά νιώθουμε κουρασμένοι το επόμενο πρωί. Αν ακολουθείτε μια υγιεινή βραδινή ρουτίνα αλλά ακόμα δεν νιώθετε ξεκούραστοι, ίσως υπάρχει ένας βασικός παράγοντας που παραβλέπετε: η θερμοκρασία του σώματος.

Πώς η θερμοκρασία του σώματος επηρεάζει τον ύπνο

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μυστικό για καλύτερο ύπνο δεν είναι να κουκουλωθείτε για να ζεσταθείτε, αλλά να δροσίσετε το σώμα σας πριν τον ύπνο. Μάθετε τι αναφέρουν οι γιατροί για τον βαθύ ύπνο και τον κρίσιμο ρόλο της θερμοκρασίας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ύπνος είναι σημαντικός, αλλά γιατί ο βαθύς ύπνος είναι τόσο κρίσιμος; «Ο βαθύς ύπνος είναι το στάδιο κατά το οποίο ξεκουράζεται περισσότερο ο οργανισμός», λέει η Dr. Andrea Matsumura, ειδικός στην ιατρική ύπνου.

Ο βαθύς ύπνος είναι σημαντικός για τους εξής λόγους:

Καθαρισμός εγκεφάλου: Ο εγκέφαλος αποβάλλει τις τοξίνες.

Ανάπλαση ιστών: Το σώμα επιδιορθώνει τις φθορές.

Ορμονική ρύθμιση: Ρυθμίζονται οι ορμόνες που επηρεάζουν την ενέργεια, τον μεταβολισμό και το ανοσοποιητικό.

Χωρίς βαθύ ύπνο, οι άνθρωποι συχνά ξυπνούν νιώθοντας εξαντλημένοι, ακόμα και αν έχουν κοιμηθεί αρκετές ώρες.

Πώς συνδέεται η θερμοκρασία σώματος με τον κύκλο του ύπνου

Σύμφωνα με τον Dr. Raj Dasgupta, η θερμοκρασία του σώματος και ο κύκλος ύπνου/αφύπνισης συνδέονται μέσω του κιρκάδιου ρυθμού σας. «Η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος πέφτει πριν και κατά τη διάρκεια του ύπνου για να προάγει την ανάπαυση», εξηγεί ο γιατρός.

Αυτή η πτώση λειτουργεί ως βιολογικό σήμα για χαλάρωση με τους εξής τρόπους:

Ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα.

Μειώνει τις ορμόνες του στρες, όπως η κορτιζόλη.

Ηρεμεί την καρδιά επιβραδύνοντας τον ρυθμό της.

Ενισχύει τα στάδια του βαθύ ύπνου και του ύπνου REM.

Δημιουργήστε το ιδανικό περιβάλλον για ύπνο

Η Dr. Matsumura σημειώνει ότι ένα δροσερό περιβάλλον βοηθά το σώμα να εισέλθει πιο εύκολα σε βαθύ ύπνο. «Ένα πιο δροσερό περιβάλλον βοηθά το σώμα να φτάσει στη χαμηλή θερμοκρασία που χρειάζεται για συνεχή και ποιοτικό ύπνο. Αν το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό, ο ύπνος γίνεται ελαφρύς ή διακοπτόμενος», καταλήγει η ειδικός.

5 tips για να βελτιώσετε τον ύπνο σας

Η θερμοκρασία παίζει καθοριστικό ρόλο στο πόσο γρήγορα και πόσο καλά κοιμόμαστε. Ακολουθούν πέντε επιστημονικές συμβουλές για να προετοιμάσετε κατάλληλα το σώμα σας, ώστε να απολαύσετε έναν αναζωογονητικό και βαθύ ύπνο.

Τοποθετήστε μια δροσερή, νωπή πετσέτα στο μέτωπο

Κάντε ένα ζεστό μπάνιο ή ντους

Κοιμηθείτε με κάλτσες

Βελτιώστε την κυκλοφορία του αέρα

Επενδύστε σε τεχνολογία ψύξης

Τοποθετήστε μια δροσερή, νωπή πετσέτα στο μέτωπο

Οι επιστήμονες του ύπνου υποστηρίζουν ένα από τα παλαιότερα «γιατροσόφια». «Μια κρύα πετσέτα βοηθά το σώμα να ξεκινήσει τη διαδικασία πτώσης της θερμοκρασίας πιο γρήγορα», αναφέρει ο Dr. Matsumura. Τοποθετήστε μια δροσερή πετσέτα στο μέτωπο και τα μάτια σας, καθώς προσπαθείτε να αποκοιμηθείτε.

Κάντε ένα ζεστό μπάνιο ή ντους

Αν και ακούγεται αντιφατικό, ένα ζεστό ντους την κατάλληλη στιγμή μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του σώματος. Σύμφωνα με τον Dr. Dasgupta, το ζεστό νερό ανεβάζει προσωρινά τη θερμοκρασία και στη συνέχεια, βγαίνοντας από το μπάνιο, η θερμότητα αποβάλλεται μέσω του δέρματος. Αυτό μειώνει την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος, προκαλώντας χαλάρωση και νύστα.

Tip: Ο ιδανικός χρόνος για το μπάνιο είναι τουλάχιστον μία ώρα πριν από τον ύπνο.

Κοιμηθείτε με κάλτσες

Όταν διατηρείτε τα πόδια σας ζεστά τη νύχτα διευκολύνετε την ψύξη στο υπόλοιπο σώμα. «Η θέρμανση των ποδιών προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, επιτρέποντας στη θερμότητα να μετακινηθεί από τον κορμό προς τα άκρα», εξηγεί ο Dr. Matsumura. Όσο πιο δροσερός είναι ο κορμός σας, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα στον εγκέφαλο ότι ήρθε η ώρα για ύπνο.

Βελτιώστε την κυκλοφορία του αέρα

Βεβαιωθείτε ότι δεν παγιδεύετε τη θερμότητα στο δωμάτιο ή στα κλινοσκεπάσματα. Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση ανεμιστήρα ή το άνοιγμα ενός παραθύρου για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.

Αλλάξτε κλινοσκεπάσματα: Αν χρησιμοποιείτε βαριές κουβέρτες ή στρώματα memory foam που «ζεσταίνουν», αντικαταστήστε τα με ελαφρύτερες, διαπνέουσες λύσεις από μπαμπού ή βαμβάκι.

Επενδύστε σε τεχνολογία ψύξης

Ο Dr. Dasgupta προτείνει τη χρήση ενός ψυκτικού μαξιλαριού ή ειδικού στρώματος με τεχνολογία ρύθμισης θερμοκρασίας. Προειδοποιεί επίσης να αποφεύγετε τις βαριές κουβέρτες πάνω από τον κορμό σας κατά τις πρώτες ώρες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που βιώνουμε βαθύ ύπνο, συμβαίνει κατά το πρώτο στάδιο της νύχτας.