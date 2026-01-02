Αγρότες: Σκέψεις για γενικευμένη κλιμάκωση και κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα – Αντίστροφη μέτρηση για τις τελικές αποφάσεις

Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αμέσως μετά τις γιορτές φαίνεται πως προσανατολίζονται οι αγρότες, που παραμένουν στα μπλόκα τους επί 34 ημέρες και πραγματοποιούν συνελεύσεις, ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Κυριακής στα Μάλγαρα.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν, αφού ήδη υπάρχουν εισηγήσεις στα μπλόκα για γενικευμένη κλιμάκωση και στο «τραπέζι» έχει πέσει η πρόταση ακόμη και για κάθοδό τους με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

Στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα είναι στραμμένο και το βλέμμα της κυβέρνησης. Την Παρασκευή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης έδωσε απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με το αγροτικό, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισ. ευρώ στους αγρότες και προσθέτοντας ότι «το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών και κατά 13% πιο μεγάλο από τα 3,38 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024».

Αναφερόμενος στις διεκδικήσεις των αγροτών, τόνισε ότι έχει υποβληθεί ένας κατάλογος 27 αιτημάτων. «Πράγματι, από τα οποία έχουν ικανοποιηθεί τα 16 και επιπλέον 4 εξετάζεται ο τρόπος ικανοποίησης. Ορισμένα άλλα είναι εκτός δημοσιονομικών αντοχών ή εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου», ανέφερε, ενώ απηύθυνε το ερώτημα: «Οι αγροτοσυνδικαλιστές των μπλόκων γιατί δεν προσέρχονται σε διάλογο με την κυβέρνηση, όταν τους έχει καλέσει μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός;».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε ότι «ο διάλογος είναι η μόνη ουσιαστική και αποτελεσματική λύση» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

«Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε να κάνει και έχει εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν με τους εκπροσώπους των αγροτών. Στο τέλος, θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική, γιατί μόνο ο διάλογος οδηγεί σε λύσεις· όλα τα άλλα είναι για λόγους εντυπωσιασμού και όχι για λόγους ουσίας», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιάρας.

Νίκαια: Το Σάββατο αποφασίζουν ποια πρόταση θα καταθέσουν

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες φαίνεται πως είναι ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι να καταθέσουν πρόταση στην πανελλαδική σύσκεψη για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι δεν είναι διατεθειμένοι να γυρίσουν σπίτια τους με άδεια χέρια.

Πολλοί πιστεύουν ότι η λύση είναι η περαιτέρω πίεση με κλείσιμο ίσως και παρακαμπτήριων δρόμων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μετά τις γιορτές των Θεοφανίων, αλλά και η συγκέντρωση με τρακτέρ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι προτάσεις που έχουν πέσει στο «τραπέζι» από τους αγρότες της Νίκαιας είναι οι εξής:

πολύωροι αποκλεισμοί όχι μόνο των εθνικών οδών αλλά και των παραδρόμων (6ώρης διάρκειας) συντονισμένοι σε πανελλαδικό επίπεδο

κάθοδος με τρακτέρ και λεωφορεία στην Αθήνα

αποκλεισμός λιμανιών και αεροδρομίων έως ότου γίνει η συγκέντρωση στην Αθήνα

Σε κάθε περίπτωση, η οριστική απόφαση για την πρόταση που θα καταθέσουν στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα ληφθεί το Σάββατο (3/1) στη Γενική Συνέλευση που θα έχουν στο μπλόκο τους στη Νίκαια.

Μέσω παρακαμπτήριου η κυκλοφορία προς Αθήνα από το Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις της Πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής.

Στο μεταξύ, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την αριστερή λωρίδα, όμως στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Μαρτίνου μέχρι λίγο μετά το Κάστρο, η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού μήκους περίπου οκτώ χιλιομέτρων και στη συνέχεια τα οχήματα ξαναβγαίνουν στην Εθνική Οδό.

Μπλόκο Μαλγάρων: «Επαφή με την κυβέρνηση»

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, το απόγευμα της Παρασκευής (2/1) ολοκληρώθηκε η συνέλευση των αγροτών για την πρόταση που θα κατεβάσουν στην πανελλαδική σύσκεψη, με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη να αναφέρει ότι «ρίχνουμε άγκυρες» και ότι ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κώστας Ανεστίδης έκανε λόγο για επαφή με την κυβέρνηση και άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν παρασκηνιακές διεργασίες, σε μία προσπάθεια να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Όμως, αρκετοί αγρότες λένε ότι, αν δεν βρεθεί αυτή η κοινή συνισταμένη -και αυτό θα φανεί και στη συνάντηση της Κυριακής- μάλλον θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις τους.

Προσθέτουν, δε, ότι μέχρι να ολοκληρωθούν και αυτές οι επαφές με την κυβέρνηση, αυτές οι παρασκηνιακές διεργασίες που γίνονται με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον Πρωθυπουργό, ενδεχομένως να υπάρχει και μέχρι τότε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Νυχτερινή πορεία με τα τρακτέρ στο κέντρο της Τρίπολης

Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Τρίπολης πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο της ΒΙΠΕ το απόγευμα της Παρασκευής (2/1).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα arcadia24.gr, οι αγρότες ξεκίνησαν από το μπλόκο της ΒΙΠΕ και, κινούμενοι μέσω της οδού Ναυπλίου, διέσχισαν την πλατεία Κολοκοτρώνη, την πλατεία Αγίου Βασιλείου, την πλατεία Πετρινού και την πλατεία Άρεως, πραγματοποιώντας δυναμική πορεία στο κέντρο της πόλης.

Οι αγρότες της Αρκαδίας παραμένουν σταθερά στην πρώτη γραμμή του αγώνα τους, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους.

ΕΛ.ΑΣ.: Συστήνει την σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών μπλόκων

Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τις αρχές να συνιστούν στους εκδρομείς να επιστρέφουν σταδιακά για την αποφυγή συνωστισμού και καθυστερήσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία, σε ανακοίνωσή της, υπενθυμίζει ότι, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Επισημαίνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών.

Ενόψει της αυξημένης επιστροφής εκδρομέων η οποία αναμένεται κατά το Σαββατοκύριακο, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι εφικτό, το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης επιστροφής.

Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: πατήστε εδώ.

Περαιτέρω συστήνεται, οι οδηγοί να λαμβάνουν υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά τον προγραμματισμό και τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδίως σε οδικά τμήματα με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας ή αυξημένη παρουσία εμποδίων, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και τον τρόπο οδήγησής τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες αυτές συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.