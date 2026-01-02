ΠΑΣΟΚ: «Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες»

Σύνοψη από το

  • “Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες”, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ανακοίνωση του Κωστή Χατζηδάκη.
  • Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης «απέφυγε να απαντήσει στην αναλυτική ανακοίνωση μας» και «ουσιαστικά ομολόγησε το ψεύδος του».
  • Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον αντιπρόεδρο να προβληματιστεί για τις επιδόσεις του κόμματός του, καθώς «οι “λεβεντιές” της Νέας Δημοκρατίας και των “γαλάζιων ακρίδων” στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μείνουν αναπάντητες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

«Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το γραφείο Τύπου του Κωστή Χατζηδάκη.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην απάντηση που εξέδωσε προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι «απέφυγε να απαντήσει στην αναλυτική ανακοίνωση μας, που αποδόμησε σημείο-σημείο το “success story” της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα» και ότι «ουσιαστικά ομολόγησε το ψεύδος του». «Προσπάθησε να εξαπατήσει, αλλά αποκαλύφθηκε», προσθέτει.

«Ας μην αγωνιά για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και ας αρχίσει να προβληματίζεται για τις επιδόσεις του κόμματος του, καθώς οι “λεβεντιές” της Νέας Δημοκρατίας και των “γαλάζιων ακρίδων” στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μείνουν αναπάντητες από τον ελληνικό λαό», αναφέρει ακόμη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τη θερμοκρασία που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο βαθιά

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ε9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων – Τα 10 SOS για να αποφύγετε έξτρα ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:14 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Χατζηδάκης: Το ΠΑΣΟΚ συνδυάζει την άγνοια με τη δημαγωγία

«Άγνοια και δημαγωγία», καταλογίζει το γραφείο Τύπου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατ...
21:49 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας – Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες

«Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να ‘βαφτίσει το ψάρι κρέας’. Παρουσίασε έ...
20:35 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελληνική Λύση: Το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά για «δεκανίκια»

«Εμείς δεν θα μπούμε στη λογική στελεχών αλλά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που αναφέρονται με απαξι...
18:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητούν οι δήμαρχοι 5 μεγάλων πόλεων – Η κοινή επιστολή τους

Την αντίθεσή τους σχετικά με την προωθούμενη κατάργηση των σχολικών επιτροπών εκφράζουν οι δήμ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι