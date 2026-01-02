Αγρότες: «Την Κυριακή θα ρίξουμε άγκυρα – Ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση», λέει ο Ανεστίδης

Σύνοψη από το

  • Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δήλωσε ότι την Κυριακή στην πανελλήνια σύσκεψη στα Μάλγαρα «θα ρίξουμε άγκυρα» και «ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση».
  • Υπάρχει ήδη μία επαφή με την κυβέρνηση, με τους αγρότες να ζητούν συγκεκριμένα πράγματα και το επόμενο βήμα είναι το τραπέζι του διαλόγου, εάν υπάρξει ανταπόκριση.
  • Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα για να αποφασίσουν οι αγρότες τις επόμενες κινήσεις τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες- Μάλγαρα- Θεσσαλονίκη

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους προχώρησε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και μέλος του πανελλήνιου συντονιστικού Κώστας Ανεστίδης, το μεσημέρι της Παρασκευής (2/1), μεταφέροντας και την άποψη του μπλόκου των Μαλγάρων, όπως διατυπώθηκε στη Γενική Συνέλευση του μπλόκου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Κώστας Ανεστίδης είπε στους δημοσιογράφους ότι «την Κυριακή στην πανελλήνια σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα θα ρίξουμε άγκυρα» και «ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν επεκτάθηκε περαιτέρω, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν, είπε ότι υπάρχει ήδη μία επαφή με την κυβέρνηση. Οι αγρότες θα ζητήσουν συγκεκριμένα πράγματα και εάν υπάρχει ανταπόκριση το επόμενο βήμα φαίνεται ότι θα είναι το τραπέζι του διαλόγου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για το αγροτικό ζήτημα, καθώς την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στο Πολιτιστικό Κέντρο στα Μάλγαρα για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Μέχρι και την ολοκλήρωση της πανελλήνιας σύσκεψης, τα Μάλγαρα θα παραμείνουν ανοιχτά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο κατά 1,76% – Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και τις 9 Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:38 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας ήταν οι πιο ζεστές και οι πιο ψυχρές το 2025 – Τα στοιχεία για την Αττική

Τις πέντε πιο ζεστές και τις πέντε πιο ψυχρές περιοχές της χώρας το 2025, γνωστοποίησε το Εθνι...
17:14 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Άγριος καβγάς, ένταση και συμπλοκή στο κέντρο της πόλης

Επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου...
16:56 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Λαμία: Νεκρός ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του – Τα γαβγίσματα του σκύλου οδήγησαν στην αποκάλυψη

Τα γαβγίσματα ενός σκύλου αποκάλυψαν μία τραγωδία στη Λαμία, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκ...
16:42 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ξάνθη: Κροτίδα έσκασε στα χέρια 9χρονου – Του ακρωτηρίασαν το δάχτυλο

Η γιορτή της Πρωτοχρονιάς παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία στην Ξάνθη, καθώς ένας 9χρονος τρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι