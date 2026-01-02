ΠΑΣΟΚ κατά Ελληνικής Λύσης: Εμφανίστηκε πάλι ο «αυτοφωράκιας» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ της Ελληνικής Λύσης και του ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει «δεκανίκι του Μητσοτάκη» το ΠΑΣΟΚ, με την Χαριλάου Τρικούπη να απαντά ότι «κάνουν τον “αυτοφωράκια” του Κυρ. Μητσοτάκη.

«Το ΠΑΣΟΚ, που έχει συνταχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ψηφίζει το 50% και πλέον των νομοσχεδίων της, “προτρέπει’ την κυβέρνηση να συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση, που ψηφίζει το 4% των νομοσχεδίων και δεν θέλει καν τις ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες θα καταργήσει μόλις κυβερνήσει. Δεν είναι μόνο πολιτικά ανόητοι, είναι κυρίως τα πραγματικά δεκανίκια του Μητσοτάκη», αναφέρει η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της.

Απαντώντας, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει σε σχόλιό του: «Τυχαίο; Το κόμμα του κ. Βελόπουλου ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει ότι «κάνουν τον “αυτοφωράκια” του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού προηγουμένως συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές και χωρίς να εκπληρώνεται η πλειοψηφία των 3/5».