ΠΑΣΟΚ κατά Ελληνικής Λύσης: Εμφανίστηκε πάλι ο «αυτοφωράκιας» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνοψη από το

  • Κόντρα ξέσπασε μεταξύ της Ελληνικής Λύσης και του ΠΑΣΟΚ, με την Ελληνική Λύση να χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ «δεκανίκι του Μητσοτάκη».
  • Η Ελληνική Λύση αναφέρει πως «το ΠΑΣΟΚ, που έχει συνταχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ψηφίζει το 50% και πλέον των νομοσχεδίων της, … είναι κυρίως τα πραγματικά δεκανίκια του Μητσοτάκη».
  • Απαντώντας, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «το κόμμα του κ. Βελόπουλου ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και «κάνουν τον “αυτοφωράκια” του Κυριάκου Μητσοτάκη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Ελληνικής Λύσης: Εμφανίστηκε πάλι ο «αυτοφωράκιας» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ της Ελληνικής Λύσης και του ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει «δεκανίκι του Μητσοτάκη» το ΠΑΣΟΚ, με την Χαριλάου Τρικούπη να απαντά ότι «κάνουν τον “αυτοφωράκια” του Κυρ. Μητσοτάκη.

«Το ΠΑΣΟΚ, που έχει συνταχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ψηφίζει το 50% και πλέον των νομοσχεδίων της, “προτρέπει’ την κυβέρνηση να συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση, που ψηφίζει το 4% των νομοσχεδίων και δεν θέλει καν τις ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες θα καταργήσει μόλις κυβερνήσει. Δεν είναι μόνο πολιτικά ανόητοι, είναι κυρίως τα πραγματικά δεκανίκια του Μητσοτάκη», αναφέρει η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της.

Απαντώντας, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει σε σχόλιό του: «Τυχαίο; Το κόμμα του κ. Βελόπουλου ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει ότι «κάνουν τον “αυτοφωράκια” του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού προηγουμένως συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές και χωρίς να εκπληρώνεται η πλειοψηφία των 3/5».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο κατά 1,76% – Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και τις 9 Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητούν οι δήμαρχοι 5 μεγάλων πόλεων – Η κοινή επιστολή τους

Την αντίθεσή τους σχετικά με την προωθούμενη κατάργηση των σχολικών επιτροπών εκφράζουν οι δήμ...
18:35 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Κώστας Τσιάρας: Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική – Μόνο ο διάλογος οδηγεί σε λύσεις

Ο διάλογος είναι η μόνη ουσιαστική και αποτελεσματική λύση, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήμα...
18:28 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός

«Μετά από έξι χρόνια διάλυσης κάθε έννοιας κράτους δικαίου, πλήρους καταπάτησης όλων των λειτο...
16:07 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Χατζηδάκης: 3,82 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν στους αγρότες το 2025 – Γιατί δεν προσέρχονται σε διάλογο;

Απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με το αγροτικό δίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι