Τεχεράνη: Αντιδρά στις απειλές Τραμπ περί «παρέμβασης» για τις διαδηλώσεις στο Ιράν – «Οι Αμερικανοί στρατιώτες να προσέχουν»

  • Νέα ένταση ξέσπασε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με παρέμβαση στις διαδηλώσεις της χώρας, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα «έρθουν να τους σώσουν» αν το Ιράν σκοτώσει διαδηλωτές.
  • Ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν έντονα, χαρακτηρίζοντας την εθνική ασφάλεια «κόκκινη γραμμή» και προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε ξένη ανάμιξη θα προκαλέσει «αντίδραση που θα μετανιώσουν».
  • Ο γραμματέας του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, κατηγόρησε ΗΠΑ και Ισραήλ για ανάμιξη στις διαδηλώσεις και προειδοποίησε τον Τραμπ να «προσέξει την ασφάλεια των στρατιωτών του».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τεχεράνη: Αντιδρά στις απειλές Τραμπ περί «παρέμβασης» για τις διαδηλώσεις στο Ιράν – «Οι Αμερικανοί στρατιώτες να προσέχουν»
Φωτογραφία: Tasnim

Νέα ένταση ξέσπασε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη παρέμβαση στις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν τη χώρα, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι κάθε ξένη ανάμιξη θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» και θα προκαλούσε «αντίδραση που θα μετανιώσουν».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι θα παρέμβει στο Ιράν αν η κυβέρνηση σκοτώσει διαδηλωτές, προκαλώντας προειδοποιήσεις από ανώτατους αξιωματούχους της Τεχεράνης ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή».

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, ο Τραμπ ανέφερε ότι αν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει διαδηλωτές, οι ΗΠΑ θα «έρθουν να τους σώσουν». Πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι», χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη.

Πηγή: Truth Social

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν είναι οι μεγαλύτερες από το 2022, όταν ο θάνατος της 22χρονης Μάχσα Αμίνι κατά την κράτησή της από την αστυνομία είχε πυροδοτήσει διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Guardian, έως τώρα έχουν σκοτωθεί 7 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας εθελοντής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, ενώ βίντεο δείχνουν δυνάμεις ασφαλείας να φέρουν όπλα, με τους ήχους πυροβολισμών στο φόντο.

Απαντώντας στην απειλή Τραμπ, ο Αλί Σαμχάνι, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η εθνική ασφάλεια του Ιράν είναι «κόκκινη γραμμή, όχι υλικό για περιπετειώδεις αναρτήσεις».

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X: «Οποιοδήποτε χέρι παρέμβει στην ασφάλεια του Ιράν υπό οποιοδήποτε πρόσχημα θα κοπεί με μια αντίδραση που θα μετανιώσουν».

Ένας ακόμη ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, ο Αλί Λαριτζάνι, γραμματέας του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι έχουν βάλει το «χέρι» τους στις διαδηλώσεις, μια συνηθισμένη ρητορική των ιρανικών αρχών σε αντίδραση σε εξεγέρσεις.

Όπως έγραψε στο X: «Ο Τραμπ πρέπει να καταλάβει ότι η αμερικανική παρέμβαση σε αυτό το εσωτερικό ζήτημα θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής και στην καταστροφή των αμερικανικών συμφερόντων. Ο αμερικανικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι ο Τραμπ είναι αυτός που ξεκίνησε αυτήν την περιπέτεια και πρέπει να προσέξει την ασφάλεια των στρατιωτών του».


Το Ιράν στο παρελθόν έχει απειλήσει να στοχεύσει Αμερικανούς στρατιώτες που είναι σταθμευμένοι στη Μέση Ανατολή και τον Ιούνιο επιτέθηκε στη βάση Αλ-Ουντεΐντ στο Κατάρ, έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι τρέχουσες διαδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στην Τεχεράνη αλλά έχουν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις, όπως η Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν. Οι καταστηματάρχες έκλεισαν τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας και οι φοιτητές κατέλαβαν πανεπιστημιουπόλεις για να εκφράσουν τα αιτήματά τους.

Παρά το ότι η κεντρική αιτία της οργής είναι η οικονομική κατάσταση, οι διαδηλωτές φώναζαν και αντικυβερνητικά συνθήματα, καταγγέλλοντας διαφθορά και κακοδιαχείριση από την κυβέρνηση.

