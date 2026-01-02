Χατζηδάκης: 3,82 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν στους αγρότες το 2025 – Γιατί δεν προσέρχονται σε διάλογο;

Απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με το αγροτικό δίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισ. ευρώ στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ και προσθέτοντας ότι «το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών και κατά 13% πιο μεγάλο από τα 3,38 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024».

Αναφερόμενος στις διεκδικήσεις των αγροτών, τονίζει ότι έχει υποβληθεί ένας κατάλογος 27 αιτημάτων. «Πράγματι, από τα οποία έχουν ικανοποιηθεί τα 16 και επιπλέον 4 εξετάζεται ο τρόπος ικανοποίησης. Ορισμένα άλλα είναι εκτός δημοσιονομικών αντοχών ή εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου», τονίζει.

Απευθύνει, δε, και ένα ερώτημα: «Οι αγροτοσυνδικαλιστές των μπλόκων γιατί δεν προσέρχονται σε διάλογο με την κυβέρνηση, όταν τους έχει καλέσει μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός;».

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη

Αναλυτικά, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρει τα εξής:

«3,82 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν στους αγρότες μας το 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ. Το ποσό αυτό είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών και κατά 13% πιο μεγάλο από τα 3,38 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024.

Με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τους ελέγχους της OLAF, τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που έγινε δεν ήταν αυτονόητο. Και γι’ αυτό οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια όλους όσους ασχολήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ΑΑΔΕ και το ίδιο το γραφείο μου σ’ αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια.

Ήδη σας έχουν γεννηθεί μερικά σημαντικά ερωτήματα. Πάμε να τα απαντήσουμε:

Καθυστερήσεις δεν υπήρξαν άραγε το 2025; Ναι, υπήρξε καθυστέρηση ενός μηνός. Αντί τέλος Οκτωβρίου, οι πρώτες πληρωμές έγιναν τέλος Νοεμβρίου. Ακόμα δε περισσότερο ξεκίνησαν μόλις 8 μέρες μετά το πράσινο φως που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19/11. Επίσης καθόλου αυτονόητο.

Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άραγε θα παραδεχθείτε επιτέλους τις ευθύνες σας; Μα προφανώς τις παραδεχόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη μάλιστα που τις παραδέχεται. Κανείς άλλος από όσους κυβέρνησαν τα τελευταία 45 χρόνια δεν παραδέχεται ευθύνες. Αν εξυπηρετεί ότι φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, το κλείνουμε και προχωράμε παρακάτω.

Και τότε γιατί υπήρξε η αναστάτωση τους τελευταίους μήνες; Μα γιατί επιβλήθηκαν πρόστιμα και έγινε διαπραγμάτευση με την Κομισιόν για ένα νέο σύστημα, υβριδικό για το 2025, οριστικό και ψηφιακό από το 2026. Μόνο που για ορισμένους η κυβέρνηση έφταιγε όχι μόνο για τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί, αλλά και για την προσπάθεια που έγινε μέσω των διαπραγματεύσεων με την Κομισιόν να εισαχθεί ένα νέο, διαφανές σύστημα και να αποφευχθούν νέα πρόστιμα για το μέλλον. Η κυβέρνηση για αυτούς χάνει και στα μονά και στα ζυγά.

Και με το νέο αυτό σύστημα η χώρα θα παίρνει τα ίδια χρήματα; Ναι, για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις και στήριξη του εισοδήματος των αγροτών από τις Βρυξέλλες, ακριβώς τα ίδια (τα υπόλοιπα είναι στήριξη μέσω ΕΛΓΑ, προγράμματα de minimis κτλ.). Μόνο που τα ποσά αυτά θα κατανέμονται πιο δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών! Όποιος δεν το θέλει, να βγει και να το πει! Μπορεί να αντιληφθεί κανείς βέβαια την αντίδραση όσων τυχόν έκαναν πανωγραψίματα. Δεν είναι μυστικό ότι για μερικές χιλιάδες υποθέσεις τα στοιχεία έχουν δεσμευτεί από την Οικονομική Αστυνομία, ενώ μερικές χιλιάδες ΑΦΜ, επίσης, έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω διασταυρώσεις. Η μεγάλη πλειονότητα πάντως θα βγει κερδισμένη από το νέο, δικαιότερο σύστημα.

Και γιατί χρειαζόταν η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ; Η ΑΑΔΕ έχει δείξει και στην περίοδο του κορωνοϊού ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μια μεγάλη, αξιόπιστη, εθνική αρχή πληρωμών. Έχει αξιοπιστία τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βρυξέλλες και μπορεί να τερματίσει ένα κεφάλαιο αμφισβητήσεων και προστίμων. Η μετάβαση αυτή είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση.

Ναι, αλλά αμφισβητείτε ότι ορισμένοι κλάδοι, κτηνοτρόφοι, βαμβακοπαραγωγοί, σιτοπαραγωγοί, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα; Προφανώς αντιμετωπίζουν και η κυβέρνηση τα θέτει σε προτεραιότητα. Για 2.500 κτηνοτρόφους που είχαν απώλεια ζωικού κεφαλαίου λόγω ευλογιάς, έχουν μέχρι στιγμής δοθεί κατά μέσο όρο 33.600 ευρώ ανά κτηνοτρόφο για την απώλεια του κεφαλαίου και του σχετικού εισοδήματος για ένα έτος. Στους κτηνοτρόφους ακόμα θα κατανεμηθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ, που είναι κεφάλαια από τις Βρυξέλλες τα οποία περίσσεψαν με την εφαρμογή του νέου συστήματος πληρωμών. Στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, θα δοθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ μέσω των λεγόμενων οικολογικών σχημάτων, από επιδοτήσεις που περίσσεψαν επίσης, λόγω της εφαρμογής του νέου συστήματος καταβολής των επιδοτήσεων. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι βαμβακοπαραγωγοί είδαν τις τιμές του βαμβακιού να μειώνονται διεθνώς, αλλά και την παραγωγή του προϊόντος να αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Προσθέστε σε αυτά και την καταβολή, για πρώτη φορά, 177 εκατ. ευρώ μέσω του λεγόμενου Μέτρου 23 για όσους αγρότες είδαν μεγάλη μείωση της παραγωγής τους, λόγω κλιματικών συνθηκών.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα προβλήματα. Έχει υποβληθεί ένας κατάλογος 27 αιτημάτων. Πράγματι, από τα οποία έχουν ικανοποιηθεί τα 16 και επιπλέον 4 εξετάζεται ο τρόπος ικανοποίησης. Ορισμένα άλλα είναι εκτός δημοσιονομικών αντοχών ή εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Προσθέστε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουμε προχωρήσει σε μειώσεις στη φορολογία για τους αγρότες, έχουμε μειώσει το ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια και επιστρέφεται πλέον ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Ενώ φυσικά δόθηκαν και δίνονται αυτονόητες αποζημιώσεις, λόγω Daniel, στους αγρότες της Θεσσαλίας.

Θέτω όμως εγώ τώρα με τη σειρά μου ένα ερώτημα: Πείτε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα όσα γράφω. Οι αγροτοσυνδικαλιστές των μπλόκων γιατί δεν προσέρχονται σε διάλογο με την κυβέρνηση, όταν τους έχει καλέσει μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός; Θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους στην κυβέρνηση, όπως έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, να τις εξηγήσουν καλύτερα αν δεν έχουν γίνει κατανοητές και να εκθέσουν την κυβέρνηση αν τυχόν αυτή ακολουθεί μια αδιάλλακτη και άδικη στάση απέναντί τους. Όταν στήνεις μπλόκα, προκαλείς εκ των πραγμάτων δυσκολίες στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και ταυτοχρόνως αρνείσαι να προσέλθεις σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό, δικαιούται κάθε καλόπιστος τρίτος να διατυπώνει μια μεγάλη απορία για αυτή τη στάση. Μήπως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες; Δικαιούνται, νομίζω, οι Έλληνες πολίτες μια απάντηση.

Σ’ αυτή τη φάση, όλοι είμαστε ενώπιον των ευθυνών μας: Τόσο η κυβέρνηση για την τήρηση της νομιμότητας, καθώς αναντίρρητα έχει δείξει μια ανεκτική στάση που κάνει άλλες κοινωνικές ομάδες να διαμαρτύρονται, όσο και οι αγροτοσυνδικαλιστές οι οποίοι δεν μπορούν και τα μπλόκα να συνεχίζουν και τον διάλογο να αρνούνται. Είναι, νομίζω, θέμα απλής λογικής.

Και μια τελευταία παρατήρηση: Προφανώς, γεωργία και κτηνοτροφία δεν είναι μόνο οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί με τα προβλήματά τους, οι όχι και τόσο διαδεδομένες όσο αλλού ομάδες παραγωγών, τα προβλήματα με την κατάτμηση και τη μικρή έκταση του αγροτικού κλήρου, η όχι ικανοποιητική και στην έκταση που θα έπρεπε εκπαίδευση των νέων αγροτών, η ανεπαρκής ανταγωνιστικότητα του αγροτικού κλάδου σε ορισμένους τομείς. Μεγάλα, διαχρονικά προβλήματα για τα οποία υπάρχουν ευθύνες τόσο όσων έχουν κυβερνήσει τις τελευταίες δεκαετίες όσο και διαφόρων ηγητόρων κατά καιρούς του αγροτικού κόσμου. Καλό είναι να βλέπουμε όλοι τα λάθη μας και να επιχειρήσουμε έστω και αργά όλοι μαζί να τα αντιμετωπίσουμε. Η διακομματική επιτροπή που πρότεινε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή είναι μια μεγάλη εθνική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Διότι πάνω από δεξιοί, κεντρώοι και αριστεροί, είμαστε Έλληνες!».