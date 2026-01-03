Αθήνα: Φωτιά σε κτίριο προσωρινής διαμονής στην οδό Μάρνη – Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα

Σύνοψη από το

  • Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (2/1) σε κτίριο προσωρινής διαμονής στην οδό Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας.
  • Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα, έσπευσαν άμεσα στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση.
  • Τέσσερα άτομα έχουν ήδη απεγκλωβιστεί από το κτίριο, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (2/1) στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο προσωρινής διαμονής που βρίσκεται επί της οδού Μάρνης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες, έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν ήδη απεγκλωβιστεί τέσσερα άτομα, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει αποσαφηνιστεί η κατάσταση της υγείας τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τη θερμοκρασία που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο βαθιά

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ε9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων – Τα 10 SOS για να αποφύγετε έξτρα ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:23 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – Τι συστήνει η ΕΛ.ΑΣ. στους εκδρομείς

Η Ελληνική Αστυνομία με νέα ανακοίνωσή της ενημερώνει τους πολίτες για τη συνέχιση των αγροτικ...
23:20 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Σκέψεις για γενικευμένη κλιμάκωση και κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα – Αντίστροφη μέτρηση για τις τελικές αποφάσεις

Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αμέσως μετά τις γιορτές φαίνεται πως προσανατολίζονται ...
23:04 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Άνδρος: 48χρονη πέθανε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο της Σύρου

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια διάσωσης μιας 48χρονης γυναίκας από την Άνδρο, η οποία ανήκ...
22:38 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Νυχτερινή πορεία με τα τρακτέρ στο κέντρο της Τρίπολης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Τρίπολης πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο της ΒΙΠΕ ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι