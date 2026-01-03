Αθήνα: Φωτιά σε κτίριο προσωρινής διαμονής στην οδό Μάρνη – Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (2/1) στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο προσωρινής διαμονής που βρίσκεται επί της οδού Μάρνης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες, έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν ήδη απεγκλωβιστεί τέσσερα άτομα, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει αποσαφηνιστεί η κατάσταση της υγείας τους.