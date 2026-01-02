Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: «Ερυθρόλευκη» η ματσάρα στο ΟΑΚΑ

Ο Ολυμπιακός έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο ΟΑΚΑ, παίρνοντας σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού AKTOR με 82-87, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, πάθος και καθοριστικές στιγμές, για την 19η αγωνιστική της Euroleague. Παρά το εντυπωσιακό κρεσέντο του Κέντρικ Ναν, ο απίστευτος Τάιλερ Ντόρσεϊ φρόντισε να «υπογράψει» την τεράστια εκτός έδρας νίκη των Πειραιωτών, με εξαιρετική παρουσία στο φινάλε. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε δυναμικά, έπεσε σε… λάθη κατά διαστήματα, αλλά στο τέλος είχε τον τρόπο και την ψυχραιμία να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ντέρμπι με φόρα και στο πρώτο τρίλεπτο έκανε ό,τι ήθελε, φτάνοντας γρήγορα στο 2-12 χάρη στις εμπνεύσεις του Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπάθησε να αντιδράσει με τον Φαρίντ, αλλά ο Παπανικολάου με εντυπωσιακές προσωπικές φάσεις ανάγκασε τον Αταμάν να πάρει τάιμ άουτ με το σκορ στο 5-20. Ο Τούρκος τεχνικός έκανε αλλαγές, φέρνοντας λύσεις κάτω από τη ρακέτα με Γιούρτσεβεν και Σλούκα, και έτσι το σκορ έφτασε στο 9-24. Ωστόσο, ο Μπαρτζώκας άλλαξε πρόσωπα, αλλά δεν βρήκε ισορροπία, με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να σκοράρουν μόνο με βολές και να κλείσουν το δεκάλεπτο στο 13-28, έπειτα από εύκολο λέι απ του Σορτς.

Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός αντέδρασε. Μπορεί τα μακρινά σουτ να μην έμπαιναν, όμως με καλές επιθέσεις κοντά στο καλάθι και πίεση στην άμυνα, έκανε ένα γρήγορο 6-0 και μείωσε σε 19-28. Ο Χολ πέτυχε καλάθι και φάουλ, αλλά ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που με δέκα σερί πόντους μείωσε στους πέντε (29-34). Παρότι ο Μπαρτζώκας δεν κάλεσε τάιμ άουτ, η είσοδος του Βεζένκοφ βοήθησε στην κυκλοφορία της μπάλας, φέρνοντας κάποια μακρινά σουτ. Ωστόσο, η άμυνα του Ολυμπιακού δεν είχε λύσεις και οι γηπεδούχοι έβρισκαν απαντήσεις. Ο Ρογκαβόπουλος πήρε χρόνο συμμετοχής και φρόντισε να τον εκμεταλλευτεί, φτάνοντας το ματς στην απόλυτη ισοπαλία (43-43) με το επιμέρους σκορ της περιόδου στο 30-15 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να μάχονται πόντο-πόντο. Ο Ναν είχε πάρει… φωτιά, με τον Παπανικολάου να προσπαθεί να απαντήσει με μακρινά σουτ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν βιαστικές επιθέσεις, την ώρα που ο Όσμαν από πλευράς γηπεδούχων έδινε πολύτιμες λύσεις. Ο Ντόρσεϊ απάντησε με προσωπικές προσπάθειες και διαμόρφωσε το 55-59. Όμως, με τα φάουλ να συμπληρώνονται γρήγορα, οι δύο ομάδες πήγαν αρκετές φορές στη γραμμή, με τον Όσμαν να σκοράρει και τον Χολ να καρφώνει, στέλνοντας το ματς στο 61-61 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πιο ψύχραιμος. Μοίρασε σωστά το παιχνίδι, βρήκε τα σουτ και ξέφυγε με έξι πόντους (63-69), παρά τις αμυντικές αδυναμίες στον Φαρίντ. Όταν το double team στον Ντόρσεϊ άρχισε να τον φθείρει, ο Μόρις έκανε λάθη και ο Σλούκας με καλάθι και φάουλ μείωσε στο καλάθι (68-70). Ο Ναν συνέχισε να σκοράρει, αλλά το τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα αφύπνισε τον Μόρις, ο οποίος βοήθησε για το 72-76. Ο Μόρις συνεργάστηκε άψογα με τον Μιλουτίνοφ, που μοίρασε σωστά τη μπάλα, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει τρίποντο από τη γωνία, στέλνοντας τη διαφορά στο +9 (75-84), τρία λεπτά πριν το τέλος.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα παράτησε. Ο Σλούκας κράτησε τους «πράσινους» όρθιους και μαζί με τον Ναν μείωσαν στους δύο (82-84), 74’’ πριν το φινάλε. Ο Ντόρσεϊ πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση, πέτυχε απίστευτο σουτ εκτός ισορροπίας για το 82-86, και παρά το λάθος του με βήματα, το σκορ «κλείδωσε» με 38’’ να απομένουν, υπογράφοντας μία από τις μεγαλύτερες φετινές νίκες του Ολυμπιακού

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87