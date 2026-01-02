Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: «Ερυθρόλευκη» η ματσάρα στο ΟΑΚΑ

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού AKTOR με 82-87 στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση για την Euroleague.
  • Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες, «υπογράφοντας» την τεράστια νίκη με εξαιρετική παρουσία στο φινάλε. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Κέντρικ Ναν είχε εντυπωσιακό κρεσέντο.
  • Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν δυναμικά, έχοντας προβάδισμα 13-28 στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ στο τέλος είχαν τον τρόπο και την ψυχραιμία να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα, παρά την αντίδραση του Παναθηναϊκού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: «Ερυθρόλευκη» η ματσάρα στο ΟΑΚΑ

Ο Ολυμπιακός έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο ΟΑΚΑ, παίρνοντας σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού AKTOR με 82-87, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, πάθος και καθοριστικές στιγμές, για την 19η αγωνιστική της Euroleague. Παρά το εντυπωσιακό κρεσέντο του Κέντρικ Ναν, ο απίστευτος Τάιλερ Ντόρσεϊ φρόντισε να «υπογράψει» την τεράστια εκτός έδρας νίκη των Πειραιωτών, με εξαιρετική παρουσία στο φινάλε. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε δυναμικά, έπεσε σε… λάθη κατά διαστήματα, αλλά στο τέλος είχε τον τρόπο και την ψυχραιμία να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ντέρμπι με φόρα και στο πρώτο τρίλεπτο έκανε ό,τι ήθελε, φτάνοντας γρήγορα στο 2-12 χάρη στις εμπνεύσεις του Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπάθησε να αντιδράσει με τον Φαρίντ, αλλά ο Παπανικολάου με εντυπωσιακές προσωπικές φάσεις ανάγκασε τον Αταμάν να πάρει τάιμ άουτ με το σκορ στο 5-20. Ο Τούρκος τεχνικός έκανε αλλαγές, φέρνοντας λύσεις κάτω από τη ρακέτα με Γιούρτσεβεν και Σλούκα, και έτσι το σκορ έφτασε στο 9-24. Ωστόσο, ο Μπαρτζώκας άλλαξε πρόσωπα, αλλά δεν βρήκε ισορροπία, με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να σκοράρουν μόνο με βολές και να κλείσουν το δεκάλεπτο στο 13-28, έπειτα από εύκολο λέι απ του Σορτς.

Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός αντέδρασε. Μπορεί τα μακρινά σουτ να μην έμπαιναν, όμως με καλές επιθέσεις κοντά στο καλάθι και πίεση στην άμυνα, έκανε ένα γρήγορο 6-0 και μείωσε σε 19-28. Ο Χολ πέτυχε καλάθι και φάουλ, αλλά ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που με δέκα σερί πόντους μείωσε στους πέντε (29-34). Παρότι ο Μπαρτζώκας δεν κάλεσε τάιμ άουτ, η είσοδος του Βεζένκοφ βοήθησε στην κυκλοφορία της μπάλας, φέρνοντας κάποια μακρινά σουτ. Ωστόσο, η άμυνα του Ολυμπιακού δεν είχε λύσεις και οι γηπεδούχοι έβρισκαν απαντήσεις. Ο Ρογκαβόπουλος πήρε χρόνο συμμετοχής και φρόντισε να τον εκμεταλλευτεί, φτάνοντας το ματς στην απόλυτη ισοπαλία (43-43) με το επιμέρους σκορ της περιόδου στο 30-15 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να μάχονται πόντο-πόντο. Ο Ναν είχε πάρει… φωτιά, με τον Παπανικολάου να προσπαθεί να απαντήσει με μακρινά σουτ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν βιαστικές επιθέσεις, την ώρα που ο Όσμαν από πλευράς γηπεδούχων έδινε πολύτιμες λύσεις. Ο Ντόρσεϊ απάντησε με προσωπικές προσπάθειες και διαμόρφωσε το 55-59. Όμως, με τα φάουλ να συμπληρώνονται γρήγορα, οι δύο ομάδες πήγαν αρκετές φορές στη γραμμή, με τον Όσμαν να σκοράρει και τον Χολ να καρφώνει, στέλνοντας το ματς στο 61-61 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πιο ψύχραιμος. Μοίρασε σωστά το παιχνίδι, βρήκε τα σουτ και ξέφυγε με έξι πόντους (63-69), παρά τις αμυντικές αδυναμίες στον Φαρίντ. Όταν το double team στον Ντόρσεϊ άρχισε να τον φθείρει, ο Μόρις έκανε λάθη και ο Σλούκας με καλάθι και φάουλ μείωσε στο καλάθι (68-70). Ο Ναν συνέχισε να σκοράρει, αλλά το τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα αφύπνισε τον Μόρις, ο οποίος βοήθησε για το 72-76. Ο Μόρις συνεργάστηκε άψογα με τον Μιλουτίνοφ, που μοίρασε σωστά τη μπάλα, με τον Βεζένκοφ να σκοράρει τρίποντο από τη γωνία, στέλνοντας τη διαφορά στο +9 (75-84), τρία λεπτά πριν το τέλος.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα παράτησε. Ο Σλούκας κράτησε τους «πράσινους» όρθιους και μαζί με τον Ναν μείωσαν στους δύο (82-84), 74’’ πριν το φινάλε. Ο Ντόρσεϊ πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση, πέτυχε απίστευτο σουτ εκτός ισορροπίας για το 82-86, και παρά το λάθος του με βήματα, το σκορ «κλείδωσε» με 38’’ να απομένουν, υπογράφοντας μία από τις μεγαλύτερες φετινές νίκες του Ολυμπιακού

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τη θερμοκρασία που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο βαθιά

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ε9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων – Τα 10 SOS για να αποφύγετε έξτρα ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:53 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Προς πώληση ο Τετέ

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ματέους Τετέ ε...
18:21 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

United Cup: Νίκη και στο μεικτό διπλό για Τσιτσιπά – Σάκκαρη επί της Ιαπωνίας – Υποψήφια για τους «8» η εθνική

Απόλυτη κυριαρχία επέδειξε η εθνική έναντι της Ιαπωνίας στην πρεμιέρα της στο United Cup, στον...
13:37 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη – «Είμαι πολύ τυχερή»

Δηλώσεις μετά τον αγώνα έκανε η Μαρία Σάκκαρη και πέραν από τα αγωνιστικά αναφέρθηκε και στον ...
12:15 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πάουελ και Μάξεϊ οδήγησαν σε νίκες Χιτ και Σίξερς

Με πρωταγωνιστή τον Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος σημείωσε 36 πόντους με επτά τρίποντα, οι Μαϊάμι Χι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι