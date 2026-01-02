Περιστέρι: Μπαράζ ληστειών από θρασύτατους διαρρήκτες – Έσπασαν με φρεάτιο την τζαμαρία καταστήματος – ΒΙΝΤΕΟ

  Καρέ καρέ καταγράφονται θρασύτατοι διαρρήκτες να ρημάζουν καταστήματα και οχήματα, μέσα σε λίγη ώρα, στο Περιστέρι. Ενδεικτικό της μανίας των δραστών, ήταν ότι έβγαλαν ακόμα και καπάκι από φρεάτιο για να σπάσουν την είσοδο καταστήματος.
  Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, ο δράστης μαζί με τον συνεργό του, ο οποίος εκτελεί χρέη τσιλιαδόρου, πραγματοποίησαν το ίδιο βράδυ αλλεπάλληλα χτυπήματα, σε καταστήματα και οχήματα στην ίδια περιοχή.
  Κανείς από τους δύο όμως δεν αντιλαμβάνεται ότι οι κινήσεις τους καταγράφονται από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Οι θρασύτατοι διαρρήκτες μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί από τις αρχές και μέσω αυτών των βίντεο, όπου έχουν καταγραφεί τα χαρακτηριστικά τους, αναζητούνται.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιστέρι: Μπαράζ ληστειών από θρασύτατους διαρρήκτες – Έσπασαν με φρεάτιο την τζαμαρία καταστήματος – ΒΙΝΤΕΟ

Καρέ καρέ καταγράφονται θρασύτατοι διαρρήκτες να ρημάζουν καταστήματα και οχήματα, μέσα σε λίγη ώρα, στο Περιστέρι. Ενδεικτικό της μανίας των δραστών, ήταν ότι έβγαλαν ακόμα και καπάκι από φρεάτιο για να σπάσουν την είσοδο καταστήματος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, ο δράστης μαζί με τον συνεργό του, ο οποίος εκτελεί χρέη τσιλιαδόρου, πραγματοποίησαν το ίδιο βράδυ αλλεπάλληλα χτυπήματα, σε καταστήματα και οχήματα στην ίδια περιοχή.

«Πήρε ένα καπάκι, χτύπησε το τζάμι, της τράβηξε δύο κλωτσιές (της τζαμαρίας), όπως φαίνεται και στο βίντεο, μπήκε μέσα και μέσα σε δύο λεπτά πήρε όλο το ταμείο και ένα κινητό που είχαμε μέσα στο μαγαζί», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και θύμα διάρρηξης.

Το χρονικό

Οι δύο νεαροί δράστες φορώντας κουκούλες, χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, καταγράφονται σε άλλο βίντεο να σταθμεύουν το επιχειρησιακό σκούτερ τους, μπροστά από ένα ταξί.

Ο συνεπιβάτης κατευθύνεται προς το όχημα και όταν βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία σπάει το τζάμι και αρχίζει να ψάχνει στο εσωτερικό.

Κανείς από τους δύο όμως δεν αντιλαμβάνεται ότι οι κινήσεις τους καταγράφονται από κάμερα κλειστού κυκλώματος.

«Στο ταξί, επειδή δεν είδαν ότι υπήρχε κάμερα κρυφή, την πάτησε ο οδηγός (της μηχανής) και φαίνονται τα χαρακτηριστικά», συνέχισε το θύμα κλοπής.

Τα μέλη της νεανικής σπείρας δεν έμειναν μόνο εκεί. Με τον ίδιο τρόπο, σπάζοντας ακόμη μία τζαμαρία, ο ένας δράστης εισβάλλει και σε άλλη επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο του Περιστερίου.

Καρέ καρέ οι κινήσεις των δραστών

Οι κινήσεις του καταγράφονται καρέ καρέ. Με γρήγορες κινήσεις κατευθύνεται πίσω από τον πάγκο της επιχείρησης και αρπάζει τις εισπράξεις από την ταμειακή μηχανή.

«Το αποτέλεσμα ήταν να μπει μέσα, μου πήρε κάτι ψιλά, ένα ποτήρι που είχαμε 100 ευρώ ψιλά, που ήταν για το ταμείο της επόμενης ημέρας, μου πήρε μία σακούλα που είχα μέσα τσιγάρα και τη ζημιά που μου έκανε στην τζαμαρία», υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Οι θρασύτατοι διαρρήκτες μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί από τις αρχές και μέσω αυτών των βίντεο, όπου έχουν καταγραφεί τα χαρακτηριστικά τους, αναζητούνται. Οι επιχειρηματίες της περιοχής αγωνιούν και ζητούν περισσότερη αστυνόμευση.

 

