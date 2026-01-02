Ιρανός ΥΠΕΞ: «Απερίσκεπτη και επικίνδυνη» η απειλή του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν εάν σκοτωθούν διαδηλωτές

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε «απερίσκεπτη και επικίνδυνη» την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον «είναι έτοιμη και οπλισμένη για να επέμβει» εάν σκοτωθούν διαδηλωτές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών κατά της ακρίβειας.

«Το μήνυμα του προέδρου Τραμπ σήμερα, προφανώς επηρεασμένο από εκείνους που φοβούνται τη διπλωματία ή πιστεύουν λανθασμένα ότι είναι άχρηστη, είναι απερίσκεπτο και επικίνδυνο», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ιρανός υπουργός.

Those in Iran impacted by transient exchange rate volatility have recently been peacefully protesting, as is their right. Separate from that, we have witnessed isolated incidents of violent riots—including attacks on a police station and throwing of Molotov cocktails at police… pic.twitter.com/ND5oajUuxt — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 2, 2026



Μολονότι οι διαδηλώσεις είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ειρηνικές, «οι εγκληματικές επιθέσεις εναντίον δημόσιων αγαθών είναι απαράδεκτες», προειδοποίησε ο Αραγτσί.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής αστυνομίας, Σαΐτν Μονταζεραλμαχντί, διαβεβαίωσε ότι κατανοεί τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών, σημειώνοντας όμως ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης δεν θα ανεχθούν το «χάος».

«Αυτές οι διαδηλώσεις, καθαρά οικονομικού χαρακτήρα, εκφράζουν τη βούληση του λαού να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του», είπε ο Μονταζεραλμαχντί, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna, σε μια ασυνήθιστα συμφιλιωτική ανακοίνωση.

«Η αστυνομία διαχωρίζει σαφώς τις θεμιτές διεκδικήσεις του λαού από τις πράξεις καταστροφής (…) και δεν θα επιτρέψει στους εχθρούς να μετατρέψουν τη λαϊκή διαμαρτυρία σε ταραχές και χάος», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social απείλησε ότι «αν οι αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ