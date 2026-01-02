Ιρανός ΥΠΕΞ: «Απερίσκεπτη και επικίνδυνη» η απειλή του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν εάν σκοτωθούν διαδηλωτές

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε «απερίσκεπτη και επικίνδυνη» την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον «είναι έτοιμη και οπλισμένη για να επέμβει» εάν σκοτωθούν διαδηλωτές.
  • Μολονότι οι διαδηλώσεις είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ειρηνικές, ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι «οι εγκληματικές επιθέσεις εναντίον δημόσιων αγαθών είναι απαράδεκτες».
  • Ο εκπρόσωπος της ιρανικής αστυνομίας διαβεβαίωσε ότι κατανοεί τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών, σημειώνοντας όμως ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης δεν θα ανεχθούν το «χάος».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Θοδωρής Γ. Κανέλλος

διεθνή

Ιρανός ΥΠΕΞ: «Απερίσκεπτη και επικίνδυνη» η απειλή του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν εάν σκοτωθούν διαδηλωτές
Φωτογραφία αρχείου: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε «απερίσκεπτη και επικίνδυνη» την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον «είναι έτοιμη και οπλισμένη για να επέμβει» εάν σκοτωθούν διαδηλωτές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών κατά της ακρίβειας.

«Το μήνυμα του προέδρου Τραμπ σήμερα, προφανώς επηρεασμένο από εκείνους που φοβούνται τη διπλωματία ή πιστεύουν λανθασμένα ότι είναι άχρηστη, είναι απερίσκεπτο και επικίνδυνο», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ιρανός υπουργός.


Μολονότι οι διαδηλώσεις είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ειρηνικές, «οι εγκληματικές επιθέσεις εναντίον δημόσιων αγαθών είναι απαράδεκτες», προειδοποίησε ο Αραγτσί.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής αστυνομίας, Σαΐτν Μονταζεραλμαχντί, διαβεβαίωσε ότι κατανοεί τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών, σημειώνοντας όμως ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης δεν θα ανεχθούν το «χάος».

«Αυτές οι διαδηλώσεις, καθαρά οικονομικού χαρακτήρα, εκφράζουν τη βούληση του λαού να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του», είπε ο Μονταζεραλμαχντί, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna, σε μια ασυνήθιστα συμφιλιωτική ανακοίνωση.

«Η αστυνομία διαχωρίζει σαφώς τις θεμιτές διεκδικήσεις του λαού από τις πράξεις καταστροφής (…) και δεν θα επιτρέψει στους εχθρούς να μετατρέψουν τη λαϊκή διαμαρτυρία σε ταραχές και χάος», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social απείλησε ότι «αν οι αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν».

Πηγή: Truth Social

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τη θερμοκρασία που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο βαθιά

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Ε9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων – Τα 10 SOS για να αποφύγετε έξτρα ...

ΔΥΠΑ: 167 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιανουάριο σε ολόκληρη τη χώρα – Όσα θέλετε να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:42 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ιαπωνία: Γδύθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα που χαιρετούσε το πλήθος με την ευκαιρία του νέου έτους – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας νεαρός, γύρω στα 20, στην Ιαπωνία, γδύθηκε εντελώς μπροστά στον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας ...
20:53 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Νέα ανάρτηση του αδελφού της αγνοούμενης Αλίκης Καλλέργη – «Να προσεύχεστε μέχρι την τελευταία στιγμή»

Νέα ανάρτηση για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία αγνοείται στο Κραν Μοντανά στην...
20:42 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ιταλία: Τουλάχιστον 2 νεκροί από χιονοστιβάδες στις Άλπεις – Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις διασώσεις

Χιονοστιβάδες προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων στις ιταλικέ...
20:07 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ολλανδία: Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ εξαιτίας χιονιού και παγετού

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, αναμένει ότι εκατοντάδες πτήσεις ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι