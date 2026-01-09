Κορινθία: Οι φίλοι αποχαιρετούν με αναρτήσεις στα social το ζευγάρι που σκοτώθηκε στο τροχαίο

  Βαρύ πένθος επικρατεί στα Εξαμίλια Κορινθίας μετά τον θάνατο δύο νέων παιδιών σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη. Οι φίλοι τους τους αποχαιρετούν μέσω αναρτήσεων στα social media.
  Ο 17χρονος οδηγός και η 18χρονη συνοδηγός ήταν ζευγάρι, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι αναρτήσεις των δικών τους ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει μέρος της ανεξέλεγκτης πορείας του αυτοκινήτου, το οποίο πέρασε μέσα από βενζινάδικο πριν καταλήξει σε αυλή σπιτιού. Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου.
Βαρύ πένθος στα Εξαμίλια Κορινθίας από τον θάνατο δύο νέων παιδιών στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη. Οι φίλοι τους, τους αποχαιρετούν στα social media.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο 17χρονος οδηγός και η 18χρονη συνοδηγός ήταν ζευγάρι, κάτι που άλλωστε επιβεβαιώνουν και οι αναρτήσεις των δικών τους ανθρώπων.

Δείτε τις αναρτήσεις:

@thanasis__451__🕊️💔🕊️♬ πρωτότυπος ήχος – Kostas❤️

Η στιγμή που το αυτοκίνητο «μπαίνει» στο βενζινάδικο

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας αποτυπώνεται μέρος της ανεξέλεγκτης πορείας του αυτοκινήτου πριν αυτό καταλήξει στην αυλή σπιτιού και αφού πρώτα περνά μέσα από βενζινάδικο και με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νέων παιδιών.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου. Το γκρι ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

