Κορινθία: Οι φίλοι αποχαιρετούν με αναρτήσεις στα social το ζευγάρι που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Βαρύ πένθος στα Εξαμίλια Κορινθίας από τον θάνατο δύο νέων παιδιών στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη. Οι φίλοι τους, τους αποχαιρετούν στα social media.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο 17χρονος οδηγός και η 18χρονη συνοδηγός ήταν ζευγάρι, κάτι που άλλωστε επιβεβαιώνουν και οι αναρτήσεις των δικών τους ανθρώπων.

Δείτε τις αναρτήσεις:

Η στιγμή που το αυτοκίνητο «μπαίνει» στο βενζινάδικο

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας αποτυπώνεται μέρος της ανεξέλεγκτης πορείας του αυτοκινήτου πριν αυτό καταλήξει στην αυλή σπιτιού και αφού πρώτα περνά μέσα από βενζινάδικο και με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νέων παιδιών.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου. Το γκρι ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.