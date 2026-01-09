Πετρούπολη: Συνελήφθη 28χρονος υπεύθυνος καταστήματος που διέθεσε αλκοόλ σε 7 ανήλικους – Δείτε βίντεο από την επιχείρηση «Νυχτερινός Ποιμήν»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πετρούπολη: Συνελήφθη 28χρονος υπεύθυνος καταστήματος που διέθεσε αλκοόλ σε 7 ανήλικους – Δείτε βίντεο από την επιχείρηση «Νυχτερινός Ποιμήν»

Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026, ειδική εξόρμηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Πετρούπολης, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος 7 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 28χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

Δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ.:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ανοδική “τροχιά” η βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία

JP Morgan: Αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση της Ελλάδας από τον STOXX

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:54 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου – Φυγαδεύτηκε από το δικαστικό μέγαρο

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, έπειτα από την απολογία του, ...
17:44 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Φοινικούντα: Νέες κατηγορίες στους δύο 22χρονους για τη διπλή δολοφονία – Ξανά στην ανακρίτρια για συμπληρωματικές απολογίες

Eξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, τρεις μήνες μετά το...
17:26 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Άγιος Παντελεήμονας: Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στις 4 ανήλικες που επιτέθηκαν σε 16χρονη

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτ...
16:55 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Τέμπη: Στις 12 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Αντιδράσεις από τους συνηγόρους συγγενών θυμάτων

Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι