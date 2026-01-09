Αποχωρούν τα τρακτέρ από τα Τέμπη – Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής (9/1) η σταδιακή αποχώρηση των τρακτέρ και των αγροτικών οχημάτων από τα Τέμπη, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr.

Πλέον το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας. Εκεί πρόκειται να συγκροτηθεί η επιτροπή που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα.

Στην αυριανή σύσκεψη πρόκειται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν οι αγρότες το επόμενο διάστημα και φυσικά να προετοιμαστούν για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των περισσότερων μπλόκων μετακινούν από σήμερα τα τρακτέρ τους στην άκρη των δρόμων, σε ένδειξη καλής θέλησης, ενόψει της συνάντησης την ερχόμενη Τρίτη, στο Μαξίμου.