Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν «θα διαπραγματευτεί» ενόψει των πιθανών συνομιλιών στο Πακιστάν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε τη Δευτέρα ότι το Ιράν «θα διαπραγματευτεί» ενόψει των αναμενόμενων συνομιλιών στο Πακιστάν.

Μιλώντας σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο «The John Fredericks Show», ένα συντηρητικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα για συνέπειες εάν δεν το κάνει.

«Λοιπόν, θα διαπραγματευτούν και αν δεν το κάνουν, θα δουν προβλήματα που δεν έχουν ξαναδεί», είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος.

«Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν μια δίκαιη συμφωνία και θα ξαναχτίσουν τη χώρα τους», συνέχισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όταν το κάνουν, «δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα».

Πριν τερματίσει την κλήση, ο Τραμπ επέστρεψε στην αιτιολόγησή του για την ανάγκη του πολέμου στο Ιράν. «Και πρέπει να πω ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή στο Ιράν», είπε. «Δεν ήταν ότι είχαμε άλλη επιλογή. Έπρεπε να το κάνουμε».

«Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά και θα την ολοκληρώσουμε και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι», πρόσθεσε πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Πηγή: CNN