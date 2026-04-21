Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν «θα διαπραγματευτεί» ενόψει των πιθανών συνομιλιών στο Πακιστάν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: Reuters

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε τη Δευτέρα ότι το Ιράν «θα διαπραγματευτεί» ενόψει των αναμενόμενων συνομιλιών στο Πακιστάν.

Μιλώντας σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο «The John Fredericks Show», ένα συντηρητικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα για συνέπειες εάν δεν το κάνει.

«Λοιπόν, θα διαπραγματευτούν και αν δεν το κάνουν, θα δουν προβλήματα που δεν έχουν ξαναδεί», είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος.

«Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν μια δίκαιη συμφωνία και θα ξαναχτίσουν τη χώρα τους», συνέχισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όταν το κάνουν, «δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα».

Πριν τερματίσει την κλήση, ο Τραμπ επέστρεψε στην αιτιολόγησή του για την ανάγκη του πολέμου στο Ιράν. «Και πρέπει να πω ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή στο Ιράν», είπε. «Δεν ήταν ότι είχαμε άλλη επιλογή. Έπρεπε να το κάνουμε».

«Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά και θα την ολοκληρώσουμε και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι», πρόσθεσε πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Πηγή: CNN

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
18:03 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Νοσοκομείο φέρεται να χρέωσε με 70.000 ευρώ τραυματίες της φωτιάς στο Κραν-Μοντανά – Σφοδρή αντίδραση της Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, άσκησε έντονη κριτική σε ελβετικό νοσοκομείο, το ...
17:18 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: «Σύντομα σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ η ιρανική ηγεσία» – Ζητεί την απελευθέρωση 8 Ιρανών γυναικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες αναμένεται «σύντομα» να καθίσουν στο τραπέζι των ...
15:58 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: Δεν θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν – Θα καταλήξουμε σε μεγάλη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη ότι δεν επιθυμεί...
15:19 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Κατάσχεσαν στην Ασία το τάνκερ «Tifani» – Τελούσε υπό κυρώσεις και «παρείχε υποστήριξη» στο Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατάληψη στο υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο «Tifani» (σημαία Μ...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης