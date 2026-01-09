Ιράν: Νέες διαδηλώσεις μετά την προσευχή της Παρασκευής – «Θα σκληρύνουμε την στάση μας» προειδοποιεί ο Χαμενεΐ

Αγνοώντας τις απειλές του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν ότι θα ακολουθήσει πιο σκληρή καταστολή, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν και σήμερα στους δρόμους της χώρας, μετά τις συγκεντρώσεις που έγιναν το βράδυ της Πέμπτης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεσμεύτηκε ότι οι αρχές «δεν θα υποχωρήσουν» ενόψει των αυξανόμενων διαμαρτυριών, και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υποκίνησαν τις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν λόγω των οικονομικών συνθηκών και έκτοτε έχουν επεκταθεί σε αιτήματα για πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Οι νέες διαδηλώσεις άρχισαν μετά την προσευχή της Παρασκευής, οπότε οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν σε ακόμα 16 πόλεις του Ιράν, σύμφωνα με το BBC. Η χώρα είναι χωρίς Ιντερνετ για τουλάχιστον 18 ώρες.

Σε ένα από τα βίντεο της Παρασκευής, ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν «θάνατος στον δικτάτορα», αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο ιστότοπος ειδήσεων Halvash, ο οποίος εστιάζει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σιστάν-Μπαλουχιστάν, ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έριξαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες στους διαδηλωτές. Καθώς η πρόσβαση στο Διαδίκτυο εξακολουθεί να είναι περιορισμένη στο Ιράν, είναι λογικό την Παρασκευή να κυκλοφορούν λιγότερα βίντεο από τη χώρα.

🚨 IRAN RISES UP Despite the massacre we witnessed last night, anti-Islamic Iranians are once again out. Day 13 of the uprising. This one is in Zahedan. pic.twitter.com/GsSqQx6hIQ — Tousi TV (@TousiTVOfficial) January 9, 2026

Στην πρώτη του ομιλία από την έναρξη των διαμαρτυριών πριν από 13 ημέρες, ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είπε την Παρασκευή ότι θα ακολουθήσει μεγαλύτερη καταστολή. Χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «βανδάλους» και «σαμποτέρ» και τους κατηγόρησε ότι εργάζονται για λογαριασμό ξένων συμφερόντων.

Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του, δήλωσε: «Τα χέρια του προέδρου Τραμπ είναι βαμμένα με το αίμα περισσότερων από χίλιων Ιρανών» και προέβλεψε ότι ο «αλαζόνας» ηγέτης των ΗΠΑ θα «ανατραπεί» όπως η αυτοκρατορική δυναστεία που κυβέρνησε το Ιράν μέχρι την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οι διαδηλωτές «καταστρέφουν τους δικούς τους δρόμους για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας… επειδή είπε ότι θα τους βοηθήσει», είπε ο Χαμενεΐ, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με αμερικανική επέμβαση στο Ιράν αν οι αρχές σκοτώσουν διαδηλωτές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη, υπαινίχθηκε ότι ο ανώτατος ηγέτης ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το Ιράν. «Ψάχνει να πάει κάπου. Η κατάσταση χειροτερεύει», είπε ο Τραμπ.

Σε ξεχωριστή ομιλία του, ο επικεφαλής της ιρανικής δικαιοσύνης, Γκολάμχοσεϊν Μοχσένι Ετζέι, δήλωσε ότι οι συνέπειες για τους διαδηλωτές θα είναι «αποφασιστικές, μέγιστες και χωρίς καμία νομική επιείκεια».

Το κίνημα διαμαρτυρίας, που είναι ενεργό σε όλες τις επαρχίες του Ιράν, αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για τις αρχές τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου μετά από μια ξαφνική υποτίμηση της αξίας του νομίσματος της χώρας, αλλά γρήγορα προέκυψαν απαιτήσεις για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και για το τέλος της κυριαρχίας του καθεστώτος.

Η βία της Πέμπτης

Οι διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους την Πέμπτη το βράδυ δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν βία – μέρος αυτού που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποκαλούν ήδη βίαιη καταστολή.

Χθες Πέμπτη ο Ρεπουμπλικάνος απείλησε εκ νέου «να πλήξει πολύ δυνατά» το Ιράν, αν οι αρχές αντιδράσουν στις κινητοποιήσεις σκοτώνοντας διαδηλωτές. «Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», υπογράμμισε, ενώ χαιρέτισε «τον απίστευτο ενθουσιασμό (του λαού) να ανατρέψει το καθεστώς».

Στο μεταξύ παρατείνεται και σήμερα η διακοπή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά χθες Πέμπτη στο Ιράν, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

«Το Ιράν είναι πλέον αποσυνδεδεμένο εδώ και 12 ώρες» επεσήμανε η ΜΚΟ στον λογαριασμό της στο Χ, «σε μια προσπάθεια να καταπνιγεί το κίνημα διαμαρτυρίας».

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν από την Τεχεράνη και τους καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι που διαμαρτύρονταν για τη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Πλέον στις κινητοποιήσεις, που έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες ιρανικές πόλεις, συμμετέχουν άνθρωποι από διάφορους χώρους, στην πλειονότητά τους νεαροί άνδρες.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν μετά από αυτές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022, έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Οι αρχές του Ιράν δηλώνουν μεν ότι οι διαμαρτυρίες για την οικονομική κατάσταση είναι νόμιμες και θα αντιμετωπιστούν με διάλογο, όμως παράλληλα επεμβαίνουν με δακρυγόνα για να αντιμετωπίσουν κάποιους διαδηλωτές εν μέσω ταραχών και συγκρούσεων.

Ο γιος του πρώην σάχη της Περσίας και προσωπικότητα της ιρανικής εξόριστης αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε σήμερα τους Ιρανούς σε μια νέα επίδειξη ισχύος στους δρόμους προκειμένου να ενισχυθεί η κινητοποίηση και «να αποδυναμωθεί περαιτέρω η καταπιεστική εξουσία του καθεστώτος».

«Τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα πάνω σας. Βγείτε στους δρόμους», τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απαράδεκτη η βία

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας δήλωσε πως η απάντηση των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στις διαδηλώσεις είναι “δυσανάλογη” και πρόσθεσε πως οποιαδήποτε βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών είναι απαράδεκτη.

“Το κλείσιμο του διαδικτύου παράλληλα με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων εκθέτει ένα καθεστώς που φοβάται τον ίδιο τον λαό του”, ανέφερε η Κάλας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.