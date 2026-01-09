Στάθης Μαντζώρος: «Ο εγκέφαλός του αιματώνεται, είναι στην ίδια κατάσταση», λέει φίλη της οικογένειας

Σύνοψη από το

  • Τον περασμένο Αύγουστο ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και έκτοτε δίνει μία γενναία μάχη για την υγεία του.
  • Φίλη της οικογένειας του Στάθη Μαντζώρου παραχώρησε δηλώσεις, αναφέροντας πως ο εγκέφαλός του «αιματώνεται, είναι στην ίδια κατάσταση» και «δεν έχει κάτι καλύτερο».
  • Η μητέρα, η αδελφή και η σύζυγός του παραμένουν συνεχώς δίπλα του, κάνοντας βάρδιες, ενώ η φίλη της οικογένειας ευχήθηκε: «Ο Θεός και η Παναγία να λυπηθεί τα νιάτα του και τη μανούλα του!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Στάθης Μαντζώρος
Φωτογραφία: Instagram/mantzorosstathis

Τον περασμένο Αύγουστο έγινε γνωστό πως ο Στάθης Μαντζώρος, τον οποίο το κοινό είχε απολαύσει στην επιτυχημένη δραματική σειρά του ALPHA «Σασμός» για τρεις τηλεοπτικές σεζόν, υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και δίνει μία γενναία μάχη για την υγεία του. Το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου προβλήθηκαν δηλώσεις που παραχώρησε στη «Super Κατερίνα» φίλη της οικογένειας του ηθοποιού.

Ανάμεσα σε άλλα, η φίλη της οικογένειας του Στάθη Μαντζώρου εξήγησε πως: «Μην ακούτε τι λένε, το ένα και το άλλο. Τίποτα. Εκεί, η μαμά του, η αδελφή του, η σύζυγός του. Δεν έχουν φύγει, δηλαδή κάνουν εναλλάξ παρέα, βάρδιες, για να νιώθουν ότι υπάρχει παρέα στον Στάθη».

«Είναι στα ίδια πράγματα, δηλαδή δεν έχει κάτι καλύτερο. Και που το κάνανε το μόσχευμα, τίποτα. Ο εγκέφαλός του αιματώνεται, είναι στην ίδια κατάσταση», πρόσθεσε.

Ακόμα, είπε ότι: «Ήταν και παραμένει ένα παιδί, χρυσό, ευγενέστατο, χωρίς υπερβολές. Το λέω μέσα από ψυχή μου. Ο Θεός και η Παναγία να λυπηθεί τα νιάτα του και τη μανούλα του! Τι να σου πω; Όλος ο κόσμος παρακαλάει γι’ αυτό το παιδί. Να είναι καλά, μόνο για τη μάνα του, για τα παιδιά του και για τα νιάτα του».

