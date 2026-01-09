ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, η οποία υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Σύνοψη από το

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτηρίζει “προαναγγελία ενός προσχηματικού διαλόγου” την υπερψήφιση της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζοντας την αναξιοπιστία της απέναντι στους αγρότες.
  • Όπως υποστηρίζει, η συμφωνία “θυσιάζει το περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα και τη διατροφική ασφάλεια στον βωμό των εμπορικών συμφερόντων και των πολυεθνικών”, υπονομεύοντας την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως “πρόθυμο και βολικό εταίρο” κόντρα στα συμφέροντα των αγροτών, αναμένοντας με ενδιαφέρον τη στάση του πρωθυπουργού στη συνάντηση με εκπροσώπους των “μπλόκων”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Προαναγγελία ενός προσχηματικού διαλόγου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία εμφανίζεται παντελώς αναξιόπιστη και προσβλητική απέναντι στους αγρότες, συνιστά η σημερινή υπερψήφιση στο Συμβούλιο των Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER II) της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, την οποία καταψήφισαν Γαλλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ιρλανδία και Αυστρία, ενώ το Βέλγιο απείχε» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι «αποδεικνύεται για άλλη μία φορά, πόσο μακριά βρίσκονται οι Κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα και βέβαια τις ανάγκες των πολιτών της».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «πρόκειται για μια πολιτική επιλογή που θυσιάζει το περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα και τη διατροφική ασφάλεια στον βωμό των εμπορικών συμφερόντων και των πολυεθνικών. Μια πολιτική επιλογή που ενισχύει ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στην αποψίλωση δασών, στη μαζική εντατική παραγωγή και στην εκμετάλλευση εργαζομένων, ενώ υπονομεύει κάθε σοβαρή δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Την ίδια στιγμή, που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδεικνύουν προκλητική υποκρισία: από τη μία επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες και υψηλό κόστος στους Ευρωπαίους παραγωγούς και από την άλλη “ανοίγουν διάπλατα την πόρτα” σε προϊόντα, που παράγονται με χαμηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά στάνταρ».

Συνεχίζοντας την κριτική στην κυβέρνηση, από τον ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν: «Και σε όλα αυτά, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο “πρόθυμος και βολικός εταίρος”, κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, που σήμερα αγωνίζονται στα “μπλόκα” της επιβίωσης και της αξιοπρέπειάς τους, με ένα από τα αιτήματα αυτών των “μπλόκων”, την κάθετη αντίδραση και διαφωνία στην συμφωνία ΕΕ-Μercosur. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν, να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο κ. Μητσοτάκης, στην συνάντησή του, την Τρίτη, με εκπροσώπους των “μπλόκων” και πώς θα δικαιολογήσει την υπερψήφιση της συγκεκριμένης συμφωνίας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν τρέφει αυταπάτες και ψευδαισθήσεις για τις προθέσεις και τις διαθέσεις του Επιτελικού Κράτους των Αρίστων, συνολικά, απέναντι στον δίκαιο αγώνα και στα εύλογα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων. Γι’ αυτό θα συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό τους και να διεκδικεί, με τις προτάσεις του και τις θέσεις του για τον πρωτογενή τομέα, ένα διαφορετικό μέλλον για τους Έλληνες παραγωγούς, απέναντι στην πιο αντιαγροτική Κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης, που εξαθλιώνει τους παραγωγούς μας και ερημώνει την ύπαιθρό μας. Όλα τα άλλα είναι απλά επικοινωνία…», καταλήγουν από την Κουμουνδούρου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ανοδική “τροχιά” η βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία

JP Morgan: Αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση της Ελλάδας από τον STOXX

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:39 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Θα παραστεί αύριο στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος...
17:15 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας: Φροντίζουμε, ώστε η πατρίδα να είναι πάντα έτοιμη – Κριτική από την αντιπολίτευση

Η ψήφιση του νέου Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εθνική ανάγκη, τόνισε ο Νίκος ...
16:27 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

ΚΥΣΕΑ: Συνεδριάζει το Σάββατο υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Συνεδριάζει αύριο, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 10.00, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλει...
14:40 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Παναγιωτόπουλος: Κριτική σε διατάξεις του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις – «Οι διαμαρτυρίες πρέπει να μας προβληματίσουν όλους»

Αποστάσεις από διατάξεις του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις κράτησε ο βουλευτής της ΝΔ κ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι