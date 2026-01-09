Τέμπη: Στις 12 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Αντιδράσεις από τους συνηγόρους συγγενών θυμάτων

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τέμπη

Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του δυστυχήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στη σημερινή ακροαματική διαδικασία τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι που είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας επί της πρότασης της εισαγγελέως της έδρας να γίνει δεκτή η παράσταση μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής.

Υπενθυμίζεται πως κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην πρόεδροι του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, οι οποίοι παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση.

Στην προηγούμενη δικάσιμο τον Δεκέμβριο οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν αίτημα για αποβολή των συνηγόρων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέας πρότεινε τότε να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής και για όσους συγγενείς δήλωσαν πως παρίστανται για ηθική βλάβη και είναι παράλληλα διάδικοι στην βασική υπόθεση της σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών.

Αντίθετα πρότεινε να αποβληθούν όσοι παρίστανται για ψυχική οδύνη, όσοι δεν υπέβαλαν τα σχετικά παράβολα και όλοι ανεξαρτήτως για το αδίκημα της απείθειας. Επίσης πρότεινε να αποβληθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος είναι παράλληλα και μάρτυρας στην υπόθεση.

Σήμερα τοποθετήθηκαν επί του αιτήματος οι συνήγοροι που είχαν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας διαφωνώντας για την αποβολή τους για το αδίκημα της απείθειας.

Όπως μεταξύ άλλων ανέφεραν, τα δύο αδικήματα είναι αλληλένδετα με τον δικηγόρο και πατέρα θύματος κ. Αντώνη Ψαρόπουλο που επίσης δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας να αναφέρει πως με την δική τους παρουσία στη δίκη θα αναδειχθούν τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Στην δικάσιμο της Δευτέρας θα τοποθετηθούν επί της πρότασης της εισαγγελέως οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Να σημειωθεί πως προς το τέλος της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας σημειώθηκε ένταση στο δικαστήριο σχετικά με την απουσία του κατηγορούμενου στελέχους της Interstar με την πρόεδρο να επισημάνει πως είχαν κατατεθεί από τον συνήγορο του στην προηγούμενη δικάσιμο έγγραφα σχετικά με την σημερινή απουσία του.

 

