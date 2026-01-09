Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Τι δήλωσαν Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας εκδικάζεται σήμερα (9/1) η υπόθεση με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Κατηγορούμενοι είναι o πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar. Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, από όπου ξεκίνησε η αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, πριν από την τραγική σύγκρουση στα Τέμπη.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας βρίσκονται το πρωί της Παρασκευής συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, όπως και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων οι οποίοι έχουν ανοίξει πανό και φωνάζουν συνθήματα.

Στο σημείο βρίσκονται και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της τόνισε: «Βρίσκομαι για μια ακόμη φορά εδώ στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, σε μια υπόθεση που η κυβέρνηση θα επιθυμούσε να μην υπάρχει και στην οποία προσπαθεί να εξοστρακίσει, να πετάξει έξω από τη δίκη τις οικογένειες των θυμάτων. Η μάχη για δικαιοσύνη είναι, επίπονη και δύσκολη. Η σύγκρουση με τη διαφθορά είναι διαδικασία επίπονη και χρονοβόρα, Χρειάζεται αποφασιστικότητα, επίγνωση, ευσυνειδησία, χρειάζεται κανείς να γνωρίζει ότι απέναντι στα πιο βρώμικα συστήματα μόνο η ανθρώπινη δύναμη και η καθαρότητα των ανθρώπων μπορεί να νικήσει. Η σημερινή διαδικασία αναμένεται θυελλώδης διότι απέναντί μας έχουμε τους εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη που επέλεξαν να αλλοιώσουν τα στοιχεία εγκλήματος των Τεμπών.

Ερχόμενη εδώ στα δικαστήρια, πέρασα και από τα μπλόκα των αγροτών, σταμάτησα στα μπλόκο στον Μπράλο, όπου είχα την ανάγκη να τους πω ότι τους ευχαριστώ, όπως και όλη η κοινωνία γιατί στέκονται ευθυτενείς και διεκδικούν για όλους μας. Όλη η κοινωνία καταλαβαίνει ότι την ώρα που φάγανε με χρυσά κουτάλια δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας για τα τρένα και στις αερομεταφορές και οι φτωχοί, οι απλοί αγρότες, αναγκάζονται να βρίσκονται στα μπλόκα για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξέφρασε τους φόβους του ότι δεν θα γίνει και σήμερα η δίκη σημειώνοντας: «Σήμερα θα έχουμε πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Δεν θα γίνει η δίκη, ή θα καθυστερήσουμε ή θα χρονοτριβήσουμε. Κάποιοι από την κυβέρνηση δεν θέλουν να κάνουμε τη δίκη. Επιμένω ότι ο φασισμός κάποιων δεν θα περάσει και η κυβέρνηση ό,τι και να κάνει, δεν θα αποτρέψει τη δικαιοσύνη. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί αν δεν ξεκινήσουμε σήμερα θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι μου».

Η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων κα Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου υπογράμμισε: «Φτάσαμε χωρίς κανένα εμπόδιο από τα μπλόκα. Η ποινική δίκη πρέπει να ξεκινήσει σήμερα, για να μπούμε στην ουσία. Το ποινικό δικαστήριο των Τεμπών, τόσο αυτό όσο και τα επόμενα δεν είναι πασαρέλα για πολιτικές καριέρες. Ανήκει στους συγγενείς, στους πρωταγωνιστές και στους ποινικολόγους δικηγόρους τους που υπερασπίζονται το δίκιο».

Δείτε φωτογραφίες