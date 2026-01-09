Έφη Πίκουλα για Χρήστο Πολίτη: «Ήταν μια αγκαλιά για όλους – Έλεγε συχνά ότι όταν θα τελειώσει η Λάμψη, θα αποσυρθεί»

  • Συγκινημένη μίλησε για τον Χρήστο Πολίτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Έφη Πίκουλα, η οποία υποδύθηκε την καμαριέρα στη «Λάμψη».
  • Η Έφη Πίκουλα τον χαρακτήρισε «υπέροχο συνεργάτη, τζέντλεμαν και κύριο», προσθέτοντας ότι «ήταν μια αγκαλιά για όλους».
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Χρήστος Πολίτης έλεγε συχνά πως «με το που θα τελειώσει η Λάμψη, εγώ θα αποσυρθώ», ενώ λάτρευε το θέατρο και παρακολουθούσε παραστάσεις στην Επίδαυρο.
Συγκινημένη μίλησε για τον Χρήστο Πολίτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα η Έφη Πίκουλα, η οποία υποδύθηκε την καμαριέρα στην έπαυλη του Γιάγκου Δράκου στη «Λάμψη».

«Στενοχωρήθηκα πολύ. Ήταν ένας υπέροχος συνεργάτης, ένας τζέντλεμαν, ένας κύριος. Ένας άνθρωπος με γνώσεις, με μόρφωση, με κουλτούρα. Ένας άνθρωπος που σε βοηθούσε υποκριτικά, που αυτό σπανίζει. Ήταν μια αγκαλιά για όλους. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Και ταλαντούχος πολύ», δήλωσε αρχικά η Έφη Πίκουλα και πρόσθεσε:

«Θυμάμαι που το έλεγε ότι “θέλω να αποσυρθώ, δεν μ’ ενδιαφέρει πια”. Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια, κάθε μέρα, το καθημερινό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά από μια τέτοια επιτυχημένη καριέρα ήθελε να απομονωθεί. Και το έλεγε συχνά. “Με το που θα τελειώσει η Λάμψη, εγώ θα αποσυρθώ”.

«Ένας άνθρωπος που λάτρευε το θέατρο, ξέρω ότι πήγαινε συχνά στην Επίδαυρο, παρακολουθούσε παραστάσεις. Ο Χρήστος έζησε καλά. Και μπράβο του και είναι παράδειγμα προς μίμηση», δήλωσε η Έφη Πίκουλα.

Δείτε το βίντεο:

