Στο διπλό του Australian Open ο Κύργιος, με wild card ο Βαβρίνκα

Ο θριαμβευτής του 2014, Σταν Βαβρίνκα, έλαβε wild card συμμετοχής στο 20ό και τελευταίο Australian Open της πλούσιας καριέρας του, ενώ ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός, Νικ Κύργιος, θα παίξει μόνο στο διπλό στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές την Παρασκευή.

«Το να έχω την ευκαιρία να παίξω στο Australian Open στην αρχή της τελευταίας μου χρονιάς σημαίνει πολλά για εμένα», σχολίασε ο 40χρονος Ελβετός τενίστας, πρώην Νο 3 στον κόσμο, ο οποίος βρίσκεται αυτήν την στιγμή στην 156η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Βαβρίνκα κατέκτησε στην Μελβούρνη τον πρώτο από τους τρεις τίτλους του σε Grand Slam, μαζί με το French Open του 2015 και το US Open του 2016. Ο Βαβρίνκα και ο Άντι Μάρεϊ είναι οι μόνοι δύο παίκτες που έχουν κερδίσει τρεις τίτλους σε Grand Slam κατά την διάρκεια της ακμής των Big Three (σ.σ. Φέντερερ-Ναδάλ-Τζόκοβιτς).

Παράλληλα, ο Κύργιος ανακοίνωσε ότι δεν είναι σωματικά σε φόρμα για να παίξει στο απλό στην Μελβούρνη μετά τη μακρά απουσία του από τον τραυματισμό, οι δύο τελευταίες wild card απονεμήθηκαν στους Αυστραλούς, Τζόρνταν Τόμσον (113ος στον κόσμο) και Κρις Ο’Κόνελ (114ος).

Ωστόσο, ο Κύργιος θα αγωνιστεί στο διπλό, μαζί με τον συμπατριώτη και -επίσης ελληνικής καταγωγής- φίλο του, Θανάση Κοκκινάκη, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι οι δύο Ελληνοαυστραλοί τενίστες κατέκτησαν το τρόπαιο στο διπλό του φημισμένου τουρνουά το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ