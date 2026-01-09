Στο διπλό του Australian Open ο Κύργιος, με wild card ο Βαβρίνκα

Σύνοψη από το

  • Ο θριαμβευτής του 2014, Σταν Βαβρίνκα, έλαβε wild card συμμετοχής στο 20ό και τελευταίο Australian Open της πλούσιας καριέρας του, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή.
  • Ο Νικ Κύργιος ανακοίνωσε ότι δεν είναι σωματικά σε φόρμα για να παίξει στο απλό στην Μελβούρνη μετά τη μακρά απουσία του από τον τραυματισμό.
  • Ωστόσο, ο Κύργιος θα αγωνιστεί στο διπλό, μαζί με τον συμπατριώτη του Θανάση Κοκκινάκη, με τους δύο Ελληνοαυστραλούς να έχουν κατακτήσει το τρόπαιο στο διπλό του τουρνουά το 2022.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Νίκ Κύργιος

Ο θριαμβευτής του 2014, Σταν Βαβρίνκα, έλαβε wild card συμμετοχής στο 20ό και τελευταίο Australian Open της πλούσιας καριέρας του, ενώ ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός, Νικ Κύργιος, θα παίξει μόνο στο διπλό στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές την Παρασκευή.

«Το να έχω την ευκαιρία να παίξω στο Australian Open στην αρχή της τελευταίας μου χρονιάς σημαίνει πολλά για εμένα», σχολίασε ο 40χρονος Ελβετός τενίστας, πρώην Νο 3 στον κόσμο, ο οποίος βρίσκεται αυτήν την στιγμή στην 156η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Βαβρίνκα κατέκτησε στην Μελβούρνη τον πρώτο από τους τρεις τίτλους του σε Grand Slam, μαζί με το French Open του 2015 και το US Open του 2016. Ο Βαβρίνκα και ο Άντι Μάρεϊ είναι οι μόνοι δύο παίκτες που έχουν κερδίσει τρεις τίτλους σε Grand Slam κατά την διάρκεια της ακμής των Big Three (σ.σ. Φέντερερ-Ναδάλ-Τζόκοβιτς).

Παράλληλα, ο Κύργιος ανακοίνωσε ότι δεν είναι σωματικά σε φόρμα για να παίξει στο απλό στην Μελβούρνη μετά τη μακρά απουσία του από τον τραυματισμό, οι δύο τελευταίες wild card απονεμήθηκαν στους Αυστραλούς, Τζόρνταν Τόμσον (113ος στον κόσμο) και Κρις Ο’Κόνελ (114ος).

Ωστόσο, ο Κύργιος θα αγωνιστεί στο διπλό, μαζί με τον συμπατριώτη και -επίσης ελληνικής καταγωγής- φίλο του, Θανάση Κοκκινάκη, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι οι δύο Ελληνοαυστραλοί τενίστες κατέκτησαν το τρόπαιο στο διπλό του φημισμένου τουρνουά το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα ρινικά σπρέι να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες; Τι μας προειδοποιούν οι ειδικοί

Το περίεργο σημάδι στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζεται με την άνοια

Λαϊκές αγορές: Στα σκαριά μελέτη για το τεκμαρτό εισόδημα – Τι εξετάζεται για το το σύστημα του μέσου τζίρου

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε αρχίζουν οι πληρωμές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:55 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Super Cup Ισπανίας: Στον τελικό με Μπαρτσελόνα η Ρεάλ, που κέρδισε 2-1 την Ατλέτικο – Δείτε τα γκολ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό του ισπανικού S...
00:55 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει Μπάγερν Μονάχου: «Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολοι Νιλικίνα και Τζόουνς»

Ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα από τη Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη ανήμερα των Φώτων, ετοιμ...
00:25 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Premier League: Έ(Χ)ασε την ευκαιρία να ξεφύγει η Άρσεναλ, 0-0 με την Λίβερπουλ

Το 0-0 στο μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Premier League, ανάμεσα στην Άρσεναλ και στ...
23:49 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 84-71 της Βίρτους Μπολόνια, σε έν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι