ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται γνωστά προϊόντα σοκολάτας – Δεν αναγράφουν στα ελληνικά ότι περιέχουν αλλεργιογόνο συστατικό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Υγεία

ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από έκτακτο έλεγχο, διαπίστωσε ότι σε προϊόντα σοκολάτας, τα οποία έχουν διακινηθεί στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ, στην ΠΑΤΡΑ έχει παραληφθεί από την επισήμανση στην ελληνική γλώσσα το αλλεργιογόνο συστατικό «πάστα φουντουκιού».

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα προϊόντα «Milka σοκολάτα oreo» των 100 γρ., με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 24.06.2026 και «Milka σοκολάτα oreo Brownies» των 100 γρ., με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28.04.2026.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των παρτίδων των ανωτέρω προϊόντων από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στα φουντούκια και έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν από τις 22.00 από την Κυριακή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τα νέα «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:11 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Νέα μελέτη για τη γρίπη: Πώς μεταδίδεται – Τι έδειξε πείραμα με υγιείς και ασθενείς ενήλικες στον ίδιο χώρο

Καθώς μια νέα παραλλαγή της γρίπης εξαπλώνεται ραγδαία, μελέτη του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ,...
06:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Πείτε “αντίο” στο ενοχλητικό φούσκωμα: Ο αρχαίος σπόρος που βοηθάει στον μεταβολισμό του λίπους, σύμφωνα με γιατρό του Χάρβαρντ

Οι περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από φούσκωμα, ειδικά μετά την κατανάλωση λιπαρών τροφών. Αυ...
22:00 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ύπνος: Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Γιατρός μοιράζεται ένα «μυστικό» συστατικό που βοηθάει στη χαλάρωση

Η δυσκολία στον ύπνο ή οι συχνές αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας προκαλούν έντονο εκνευ...
06:00 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Μήλο VS Αχλάδι: Ποιο φρούτο έχει τις περισσότερες φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά – Τα οφέλη για την υγεία

Τα μήλα και τα αχλάδια είναι δύο αγαπημένα φρούτα που αποτελούν την ιδανική επιλογή για ένα γρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι