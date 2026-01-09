Υπόθεση κακοποίησης στην Κρήτη: Ελεύθερη με όρους η 42χρονη μητέρα – «Πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση» λέει ο δικηγόρος της

Σύνοψη από το

  • Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 42χρονη μητέρα που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος των κορών της στην Κρήτη, με όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και μη προσέγγισης των ανήλικων τέκνων.
  • Ο συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας δήλωσε ότι «πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση, καθότι δεν υπήρχαν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής», ενώ ο 54χρονος πατέρας, που αντιμετωπίζει βαρύτερες κατηγορίες, θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι δύο κόρες, 15 και 24 ετών, κατήγγειλαν στον αδελφό τους και στην αστυνομία τον πατέρα τους για βιασμό και κακοποίηση. Μάλιστα, κατηγορείται πως άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση, με το παιδί να δίνεται για υιοθεσία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Υπόθεση κακοποίησης στην Κρήτη: Ελεύθερη με όρους η 42χρονη μητέρα – «Πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση» λέει ο δικηγόρος της

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 42χρονη μητέρα που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος της 24χρονης και της 15χρονης κόρης της, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην μητέρα των δύο κοριτσιών επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και της μη προσέγγισης των ανήλικων τέκνων της. Η 42χρονη μητέρα από το χωριό της Μεσσαράς και ο 54χρονος σύζυγός της συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, που αφορούν στην κακοποίηση (και σεξουαλική από την πλευρά του πατέρα) σε βάρος δύο παιδιών τους: της 15χρονης και της 24χρονης με μέτρια νοητική υστέρηση.

Η μητέρα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώπιον των δικαστικών λειτουργών προκειμένου να απολογηθεί και τελικά με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους.

«Πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση, καθότι δεν υπήρχαν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής, για κακοποιητικές συμπεριφορές από την πλευρά της συγκεκριμένης κατηγορουμένης» ανέφερε ο Γιάννης Χατζηδάκης, συνήγορος υπεράσπισης της 42χρονης.

Από την πλευρά του ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Λευτέρης Κάρτσωνας, σημείωσε ότι κατά την απολογία της η 42χρονη δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που τις αποδίδονται και πως «δεν υπάρχει κανένα πραγματικό περιστατικό, δυνάμενο να θεμελιώσει υπόνοια ενοχής για τα συγκεκριμένα αδικήματα».

Επιπλέον, ο κύριος Κάρτσωνας σημείωσε πως «δεν υπάρχει δημόσιος λειτουργός που να έχει καταθέσει στη συγκεκριμένη υπόθεση και να έχει πει κάτι επιβαρυντικό για τους κατηγορουμένους γονείς», ενώ σχολίασε ότι από την πλευρά της υπεράσπισης θα ζητηθεί διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης όλων των μελών της οικογένειας «διότι κατά την άποψή μας αυτό δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά και είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την ανάδειξη της αξιοπιστίας ενός εκάστου των φερομένων μαρτύρων».

Την Δευτέρα απολογείται ο πατέρας

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος πατέρας που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία περί βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, όπως και γενετήσιων πράξεων με ανήλικο , έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί.

Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της 24χρονης ΑμεΑ κόρης του αλλά και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, σωματικές βλάβες και απειλές.

Η καταγγελία που έφτασε στις αρχές

Όπως επισημαίνει η Πατρίς, όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Τρίτη όταν ο αδελφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 24χρονη – που αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης – στο αστυνομικό τμήμα Λασιθίου και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους, τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος και των δύο κοριτσιών από το 2024 έως και πριν λίγες ημέρες.

Τα κορίτσια μίλησαν στον αδελφό τους κατά τη διάρκεια επίσκεψη της οικογένειας στο Λασίθι όπου μένει για τις γιορτές.

Μάλιστα, κατηγόρησαν και τον πατέρα πως άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση, η οποία γέννησε και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία σε μία οικογένεια εκτός Κρήτης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν από τις 22.00 από την Κυριακή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τα νέα «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:06 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Άνοιξαν την παλιά εθνική οδό στη Θήβα, κλειστό παραμένει το Κάστρο Βοιωτίας – Οι αποφάσεις για τα τελωνεία

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται πως βρίσκονται πλέον οι αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το «ναι...
18:50 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ανοίγουν στις 19:00 και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα Μάλγαρα 

Οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων αποφάσισαν να ανοίξουν στις 19:00 και τα δύο ρεύματα κυκλοφ...
18:33 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Βόλος: Τη χτύπησε αλλά εκείνη κατέθεσε πως γλίστρησε σε καλντερίμι – Δεν πείστηκε το δικαστήριο

“Άφεση” αμαρτιών, στον πρώην σύντροφό της που τνη χτύπησε άγρια, επιχείρησε να δώσει μία γυναί...
18:04 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Καρυστιανού: Με στοχοποιούν για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν – Αν μου ζητήσουν να παραιτηθώ από τον Σύλλογο θα φύγω

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στη Λάρισα όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Απο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι