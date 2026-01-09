Υπόθεση κακοποίησης στην Κρήτη: Ελεύθερη με όρους η 42χρονη μητέρα – «Πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση» λέει ο δικηγόρος της

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 42χρονη μητέρα που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος της 24χρονης και της 15χρονης κόρης της, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην μητέρα των δύο κοριτσιών επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και της μη προσέγγισης των ανήλικων τέκνων της. Η 42χρονη μητέρα από το χωριό της Μεσσαράς και ο 54χρονος σύζυγός της συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, που αφορούν στην κακοποίηση (και σεξουαλική από την πλευρά του πατέρα) σε βάρος δύο παιδιών τους: της 15χρονης και της 24χρονης με μέτρια νοητική υστέρηση.

Η μητέρα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ενώπιον των δικαστικών λειτουργών προκειμένου να απολογηθεί και τελικά με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη υπό όρους.

«Πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση, καθότι δεν υπήρχαν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής, για κακοποιητικές συμπεριφορές από την πλευρά της συγκεκριμένης κατηγορουμένης» ανέφερε ο Γιάννης Χατζηδάκης, συνήγορος υπεράσπισης της 42χρονης.

Από την πλευρά του ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Λευτέρης Κάρτσωνας, σημείωσε ότι κατά την απολογία της η 42χρονη δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που τις αποδίδονται και πως «δεν υπάρχει κανένα πραγματικό περιστατικό, δυνάμενο να θεμελιώσει υπόνοια ενοχής για τα συγκεκριμένα αδικήματα».

Επιπλέον, ο κύριος Κάρτσωνας σημείωσε πως «δεν υπάρχει δημόσιος λειτουργός που να έχει καταθέσει στη συγκεκριμένη υπόθεση και να έχει πει κάτι επιβαρυντικό για τους κατηγορουμένους γονείς», ενώ σχολίασε ότι από την πλευρά της υπεράσπισης θα ζητηθεί διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης όλων των μελών της οικογένειας «διότι κατά την άποψή μας αυτό δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά και είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την ανάδειξη της αξιοπιστίας ενός εκάστου των φερομένων μαρτύρων».

Την Δευτέρα απολογείται ο πατέρας

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος πατέρας που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία περί βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, όπως και γενετήσιων πράξεων με ανήλικο , έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί.

Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της 24χρονης ΑμεΑ κόρης του αλλά και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, σωματικές βλάβες και απειλές.

Η καταγγελία που έφτασε στις αρχές

Όπως επισημαίνει η Πατρίς, όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Τρίτη όταν ο αδελφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 24χρονη – που αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης – στο αστυνομικό τμήμα Λασιθίου και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους, τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος και των δύο κοριτσιών από το 2024 έως και πριν λίγες ημέρες.

Τα κορίτσια μίλησαν στον αδελφό τους κατά τη διάρκεια επίσκεψη της οικογένειας στο Λασίθι όπου μένει για τις γιορτές.

Μάλιστα, κατηγόρησαν και τον πατέρα πως άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση, η οποία γέννησε και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία σε μία οικογένεια εκτός Κρήτης.