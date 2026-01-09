Αγρότες: Άνοιξαν την παλιά εθνική οδό στη Θήβα, κλειστό παραμένει το Κάστρο Βοιωτίας – Οι αποφάσεις για τα τελωνεία

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται πως βρίσκονται πλέον οι αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το «ναι» των παραγωγών στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη στο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αποδέχθηκε την νέα πρόταση για διάλογο με τον Πρωθυπουργό και ενόψει της συνάντησης, αύριο στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας. Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από δεκάδες αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας των κινητοποιήσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων αγωνιστικών βημάτων, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για την οποία αναμένεται να καθοριστεί και η σχετική επιτροπή εκπροσώπων.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες αποφάσισαν να άρουν τον αποκλεισμό στο παλαιό εθνικό δίκτυο στη Βοιωτία, γεγονός που αναμένεται να δώσει μία προσωρινή ανάσα στην κυκλοφορία, κυρίως των βαρέων οχημάτων από βορρά προς νότο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αγρότες που είχαν κλείσει τον δρόμο στο 5ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής οδού Θήβας-Λιβαδειάς, στο Κανάβαρι Βοιωτίας, αποφάσισαν να σταματήσουν τον αποκλεισμό, αποσύροντας τα τρακτέρ από το σημείο και επιστρέφοντας στο μπλόκο που έχουν στήσει στην εθνική οδό στον κόμβο της Θήβας.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, η απόφαση αυτή αποτελεί «κίνηση καλής θέλησης» και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόθεσής τους να συμμετάσχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας διατηρούν κλειστό τόσο τον κεντρικό οδικό άξονα όσο και τους παραδρόμους. Ωστόσο, αργά το βράδυ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύσκεψη, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα.

Πληροφορίες του ΑΠΕ αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται έως αύριο το μεσημέρι να αποφασιστεί η άρση των αποκλεισμών τουλάχιστον στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχαν αποφασίσει αποκλεισμό 96 ωρών. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν εντός των επόμενων ωρών.

Άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα Μάλγαρα

Οι αγρότες άνοιξαν τον δρόμο στα διόδια Νέων Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, παρά το αρχικό τους σχέδιο για 48ωρο αποκλεισμό, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες στις 12 το μεσημέρι.

Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο μπλόκο άνοιξαν και τα δύο ρεύματα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 18.30 το απόγευμα της Παρασκευής και ύστερα από απόφαση της γενικής τους συνέλευσης.

Αντιπροσωπεία των αγροτών θα συμμετάσχει στην αυριανή συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, στη Νίκαια.

Λήξη αποκλεισμών σε Δυτική Μακεδονία και τελωνείο Προμαχώνα – Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις στα τελωνεία Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Στις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής (9/1) έληξε η κινητοποίηση των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παρά την αρχική πρόθεση για 48ωρο αποκλεισμό. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 11 το πρωί και περιλάμβανε και τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων για κάποιες ώρες.

Αντίστοιχα, στις 17:30 έληξε και ο αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού. Συγκεκριμένα, είχαν κλείσει οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και τα αντίστροφα ρεύματα. Οι παραγωγοί προχώρησαν στον αποκλεισμό στο συγκεκριμένο σημείο χθες από τις 10 το πρωί.

Στο μπλόκο συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Αργά το μεσημέρι σήμερα, έληξε και ο αποκλεισμός στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει χθες στις 12:00 το μεσημέρι και αφορούσε τον αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου όλων των φορτηγών οχημάτων. Η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων πραγματοποιούνταν περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Στα υπόλοιπα τελωνεία, της Εξοχής στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, των Ευζώνων και της Νίκης στα σύνορα της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία διατηρείται το πρόγραμμα του 48ωρου αποκλεισμού.

Συγκριμένα, στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από χθες στις 8:00 το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το μπλόκο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, θα ανοίξει στις 18:00 του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα ΙΧ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες στις 11:00, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 18:00 και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Για σήμερα και τις επόμενες ημέρες έως την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 16:00 και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.

Αποχώρησαν οι αγρότες από τις σήραγγες στα Τέμπη

Το απόγευμα της Παρασκευής, αποχώρησαν οι Θεσσαλοί αγρότες από τις σήραγγες των Τεμπών, με κατεύθυνση το μπλόκο της Νίκαιας, ύστερα από περισσότερες από 24 ώρες παρουσίας και αποκλεισμούς στο σημείο.

Στον Πυργετό Λάρισας άνοιξε και η παλαιά εθνική οδός Αθηνών -Θεσσαλονίκης.

Μετά την αποχώρηση από τα Τέμπη, το βάρος των κινητοποιήσεων μεταφέρεται εκ νέου στο μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο παραμένει ενεργό.