Ιράν: Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «ανάμειξη» στις διαδηλώσεις

O επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που διευρύνονται στο Ιράν, αν και απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

«Αυτό επιβεβαίωσαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, δηλαδή το ότι παρεμβαίνουν άμεσα στις διαδηλώσεις στο Ιράν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επισκέπτεται τον Λίβανο.

«Προσπαθούν να μετατρέψουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις σε διχαστικές και βίαιες ενέργειες», υποστήριξε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

«Σχετικά με το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν, πιστεύουμε πως αυτό δεν θεωρείται πιθανό, διότι οι προηγούμενες απόπειρές τους απέτυχαν πλήρως», υπογράμμισε.

