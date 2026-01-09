Ιράν: Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «ανάμειξη» στις διαδηλώσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Αμπάς Αραγτσί
Πηγή: ΕΡΑ

O επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που διευρύνονται στο Ιράν, αν και απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

«Αυτό επιβεβαίωσαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, δηλαδή το ότι παρεμβαίνουν άμεσα στις διαδηλώσεις στο Ιράν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επισκέπτεται τον Λίβανο.

«Προσπαθούν να μετατρέψουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις σε διχαστικές και βίαιες ενέργειες», υποστήριξε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

«Σχετικά με το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν, πιστεύουμε πως αυτό δεν θεωρείται πιθανό, διότι οι προηγούμενες απόπειρές τους απέτυχαν πλήρως», υπογράμμισε.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν από τις 22.00 από την Κυριακή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τα νέα «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:22 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Ελβετία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μπαρ που κάηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ο Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation, στην Ελβετία, που κάηκε την παραμονή της Π...
17:31 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Νέες διαδηλώσεις μετά την προσευχή της Παρασκευής – «Θα σκληρύνουμε την στάση μας» προειδοποιεί ο Χαμενεΐ

Αγνοώντας τις απειλές του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν ότι θα ακολουθήσει πιο σκληρή κ...
17:20 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κομισιόν: Τι σημαίνει για την Ελλάδα η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Πράσινο φως στη συμφωνία Mercosur δίνουν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, βάσει της συζήτησης που...
16:34 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Χριστοδουλίδης για το βίντεο που προκάλεσε σάλο: «Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές»

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά τη διαρροή του βίντεο που έχει προκαλέσει πολιτικό «σεισμό» στην...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι