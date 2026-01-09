Μητσοτάκης στο TikTok για τα πανεπιστήμια: «Το 2025 διεγράφησαν 308.000 φοιτητές “φαντάσματα” – Καμία ενεργή κατάληψη σε χώρο διδασκαλίας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Μητσοτάκης, Πανεπιστήμια, TikTok

Ανάρτηση στο TikTok για την εικόνα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων έκανε το απόγευμα της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου 2025, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δύο κουβέντες για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια καθώς ξεκινάει το 2026. Δύο πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρετε και δύο εικόνες τις οποίες θέλω να δείτε» αναφέρει αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Το 2025 για πρώτη φορά υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας να διαγράψουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες αιώνιους φοιτητές από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Για να είμαι πιο ακριβής, 308.000 κατ’ όνομα φοιτητές, φοιτητές φαντάσματα, διεγράφησαν από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Επίσης το τέλος του 2025 μας βρίσκει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρο διδασκαλίας των δημοσίων πανεπιστημίων. Τελειώνουμε πια με μία πρακτική δεκαετιών, η οποία είχε ταλαιπωρήσει πολύ το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και περνάμε σε μία νέα εποχή» τονίζει ο Πρωθυπουργός.

Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε εικόνες από την Νομική Σχολή Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. «Οι δύο εικόνες που θέλω να δείτε είναι μία φωτογραφία από το κυλικείο της Νομικής – πώς ήταν και πώς είναι σήμερα- και μία φωτογραφία από τη νέα βιβλιοθήκη του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ένας χώρος που τελούσε υπό κατάληψη για πολλές δεκαετίες, μεταμορφώθηκε σε έναν πραγματικό χώρο γνώσης για τους φοιτητές του ΑΠΘ» επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Αυτή είναι η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων την οποία θέλουμε και για την οποία αγωνιζόμαστε. Το 2025 ήταν μία καλή χρονιά για τα δημόσια πανεπιστήμια και το 2026 α είναι ακόμη καλύτερη» καταλήγει ο Πρωθυπουργός.

 

@kyriakosmitsotakis_Δύο πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τα δημόσια πανεπιστήμια!♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

