Χαρίτσης για συμφωνία Mercosur: Η κυβέρνηση της ΝΔ για μία ακόμη φορά στέκεται απέναντι στα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου

Σύνοψη από το

  • Ο Αλέξης Χαρίτσης στρέφει τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για την έγκριση της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, κατηγορώντας τους ότι «για μια ακόμα φορά στέκονται απέναντι στα συμφέροντα των αγροτών και της χώρας».
  • Η συμφωνία αυτή, που υπερψηφίστηκε και από την ελληνική κυβέρνηση, αναμένεται να πλήξει άμεσα και σοβαρά την ελληνική αγροτική παραγωγή και το εισόδημα των παραγωγών.
  • Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τονίζει ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς ενημέρωση και διαπραγμάτευση, αφήνοντας τους Έλληνες αγρότες έκθετους στον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Χαρίτσης

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού στρέφει ο Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή την έγκριση της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, κατηγορώντας τους ότι «για μια ακόμα φορά στέκονται απέναντι στα συμφέροντα των αγροτών και της χώρας».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τονίζει σε ανάρτησή του ότι «την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας την επιβίωσή τους, η έγκριση της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur (με υπερψήφιση και από την ελληνική κυβέρνηση) συνιστά μια  πολιτική επιλογή που αναμένεται να πλήξει άμεσα και σοβαρά την ελληνική αγροτική παραγωγή και το εισόδημα των παραγωγών αλλά και το σύνολο του πρωτογενούς τομέα και του αγροδιατροφικού συστήματος».

«Παρά τις συνεχείς μας κοινοβουλευτικές οχλήσεις, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνήθηκε να τοποθετηθεί και να ενημερώσει επίσημα για τη στάση της. Η απόφαση ελήφθη χωρίς ενημέρωση, χωρίς διαβούλευση και, εν τέλει, χωρίς διαπραγμάτευση. Ερήμην του κοινοβουλίου και της κοινωνίας. Ερήμην των αγροτών.

Η κυβέρνηση – και ο Πρωθυπουργός προσωπικά που παραβρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου – για μια ακόμα φορά στέκονται απέναντι στα συμφέροντα των αγροτών και της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν διαπραγματεύτηκε τη θέση της χώρας. Δεν διασφάλισε ότι το ελλειμματικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών με τις χώρες της Mercosur μπορεί να βελτιωθεί  υπέρ των ελληνικών προϊόντων.

Δεν έθεσε καμία κόκκινη γραμμή και άφησε τους Έλληνες αγρότες έκθετους στον αθέμιτο ανταγωνισμό με χώρες που διατηρούν χαμηλότερα παραγωγικά, περιβαλλοντικά, υγειονομικά και εργασιακά πρότυπα συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά.

Δεν διεκδίκησε, δεν διαπραγματεύτηκε, όπως το έπραξαν  άλλες χώρες – πχ η Ιταλία – και το πέτυχαν, διασφαλίζοντας περισσότερους πόρους στην ΚΑΠ 2028-34», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως σημειώνει στη συνέχεια, «αν τα παραπάνω δεν ισχύουν, περιμένω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να με διαψεύσει» και προσθέτει: «Έστω και τώρα όμως η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει: πώς προτίθεται να προστατεύσει την εγχώρια παραγωγή και την επιβίωση της μικρής και μεσαίας αγροτικής εκμετάλλευσης στις νέες, εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που δημιουργεί η συμφωνία Mercosur;».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημειώνει: «Υπενθυμίζω ότι η μόνη διασφάλιση που ισχύει μέχρι σήμερα είναι αυτή της προστασίας για τα 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) που επιτεύχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2019. Καλώ τους Έλληνες ευρωβουλευτές έστω την τελευταία στιγμή και ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας να καταψηφίσουν την έγκριση της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών και της χώρας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν από τις 22.00 από την Κυριακή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τα νέα «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:45 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Βουλή: Ψηφίστηκε με 160 «ναι» το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία, επί της αρχής, στα άρθρα και στο σύνολο το σχέδιο νόμου του ...
18:39 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στο TikTok για τα πανεπιστήμια: «Το 2025 διεγράφησαν 308.000 φοιτητές “φαντάσματα” – Καμία ενεργή κατάληψη σε χώρο διδασκαλίας»

Ανάρτηση στο TikTok για την εικόνα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων έκανε το απόγευμα της ...
17:39 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Θα παραστεί αύριο στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος...
17:15 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας: Φροντίζουμε, ώστε η πατρίδα να είναι πάντα έτοιμη – Κριτική από την αντιπολίτευση

Η ψήφιση του νέου Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εθνική ανάγκη, τόνισε ο Νίκος ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι