Χαρίτσης για συμφωνία Mercosur: Η κυβέρνηση της ΝΔ για μία ακόμη φορά στέκεται απέναντι στα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού στρέφει ο Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή την έγκριση της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, κατηγορώντας τους ότι «για μια ακόμα φορά στέκονται απέναντι στα συμφέροντα των αγροτών και της χώρας».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τονίζει σε ανάρτησή του ότι «την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας την επιβίωσή τους, η έγκριση της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur (με υπερψήφιση και από την ελληνική κυβέρνηση) συνιστά μια πολιτική επιλογή που αναμένεται να πλήξει άμεσα και σοβαρά την ελληνική αγροτική παραγωγή και το εισόδημα των παραγωγών αλλά και το σύνολο του πρωτογενούς τομέα και του αγροδιατροφικού συστήματος».

«Παρά τις συνεχείς μας κοινοβουλευτικές οχλήσεις, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνήθηκε να τοποθετηθεί και να ενημερώσει επίσημα για τη στάση της. Η απόφαση ελήφθη χωρίς ενημέρωση, χωρίς διαβούλευση και, εν τέλει, χωρίς διαπραγμάτευση. Ερήμην του κοινοβουλίου και της κοινωνίας. Ερήμην των αγροτών.

Η κυβέρνηση – και ο Πρωθυπουργός προσωπικά που παραβρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου – για μια ακόμα φορά στέκονται απέναντι στα συμφέροντα των αγροτών και της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν διαπραγματεύτηκε τη θέση της χώρας. Δεν διασφάλισε ότι το ελλειμματικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών με τις χώρες της Mercosur μπορεί να βελτιωθεί υπέρ των ελληνικών προϊόντων.

Δεν έθεσε καμία κόκκινη γραμμή και άφησε τους Έλληνες αγρότες έκθετους στον αθέμιτο ανταγωνισμό με χώρες που διατηρούν χαμηλότερα παραγωγικά, περιβαλλοντικά, υγειονομικά και εργασιακά πρότυπα συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά.

Δεν διεκδίκησε, δεν διαπραγματεύτηκε, όπως το έπραξαν άλλες χώρες – πχ η Ιταλία – και το πέτυχαν, διασφαλίζοντας περισσότερους πόρους στην ΚΑΠ 2028-34», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως σημειώνει στη συνέχεια, «αν τα παραπάνω δεν ισχύουν, περιμένω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να με διαψεύσει» και προσθέτει: «Έστω και τώρα όμως η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει: πώς προτίθεται να προστατεύσει την εγχώρια παραγωγή και την επιβίωση της μικρής και μεσαίας αγροτικής εκμετάλλευσης στις νέες, εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που δημιουργεί η συμφωνία Mercosur;».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημειώνει: «Υπενθυμίζω ότι η μόνη διασφάλιση που ισχύει μέχρι σήμερα είναι αυτή της προστασίας για τα 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) που επιτεύχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2019. Καλώ τους Έλληνες ευρωβουλευτές έστω την τελευταία στιγμή και ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας να καταψηφίσουν την έγκριση της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών και της χώρας».