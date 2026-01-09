Τραγωδία στην Ελβετία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μπαρ που κάηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ο Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation, στην Ελβετία, που κάηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με αποτέλεσμα να πεθάνουν στο υπόγειό του 40 άτομα που διασκέδαζαν, τέθηκε υπό κράτηση μετά από ακρόαση στο γραφείο του εισαγγελέα στην ελβετική πόλη Sion νωρίτερα την Παρασκευή.

Αυτός και η σύζυγός του η Τζέσικα Μορέτι, με την οποία ήταν συνιδιοκτήτες του μπαρ, δεν απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αλλά εξέφρασαν τη θλίψη τους για την πυρκαγιά και δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές.

Ο Μορέτι και η σύζυγός του, η συνιδιοκτήτρια Τζέσικα, εμφανίστηκαν σήμερα (9 Ιανουαρίου) σε ακροαματική διαδικασία στο Γραφείο του Εισαγγελέα του Καντονιού του Βαλέ, στο Σιόν.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας. Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures, ο Ζακ Μορέτι τέθηκε υπό κράτηση λόγω του κινδύνου να φύγει.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν άτομα που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά σήκωσαν μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά, προκαλώντας την ανάφλεξη του ηχομονωτικού αφρού στην οροφή του μπαρ στο υπόγειο.

Την Παρασκευή, η Ελβετία τήρησε ενός λεπτού σιγή σε εθνική ημέρα πένθους για τα θύματα της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, οι καμπάνες των εκκλησιών χτύπησαν σε όλη τη χώρα για πέντε λεπτά.

Τα τρένα και τα τραμ σταμάτησαν και το αεροδρόμιο της Ζυρίχης διέκοψε προσωρινά τις δραστηριότητές του. Σε μια τοπική τελετή μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Crans-Montana, οι πυροσβέστες έλαβαν θερμή υποδοχή από το κοινό.

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Crans-Montana είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 116 άτομα. Πολλά από τα θύματα ήταν κάτω των 20 ετών. Αυτή την εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι το μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο δεν είχε υποβληθεί σε ελέγχους ασφαλείας για πέντε χρόνια.