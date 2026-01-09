Βόλος: Τη χτύπησε αλλά εκείνη κατέθεσε πως γλίστρησε σε καλντερίμι – Δεν πείστηκε το δικαστήριο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Τη χτύπησε αλλά εκείνη κατέθεσε πως γλίστρησε σε καλντερίμι – Δεν πείστηκε το δικαστήριο

“Άφεση” αμαρτιών, στον πρώην σύντροφό της που τνη χτύπησε άγρια, επιχείρησε να δώσει μία γυναίκα η οποία άλλαξε την αρχική κατάθεσή της. Η 36χρονη, εμφανίστηκε σήμερα Παρασκευή στο δικαστήριο του Βόλου, θέλοντας να ελαφρύνει τη θέση στην οποία βρίσκονταν ο πρώην της, αλλά τελικά δεν έπεισε κανέναν.

Ο 42χρονος άντρας που είχε καταγγελθεί από τη μητέρα της 36χρονης συντρόφου του για ξυλοδαρμό, δικάστηκε σήμερα σε δεύτερο βαθμό και παρέμεινε η αρχική ποινή που του είχε επιβληθεί, δηλαδή φυλάκιση 12 μηνών, με υποχρεωτική έκτιση 4 μηνών.

Ο ίδιος μετά την δίκη αφέθηκε ελεύθερος γιατί έχει ήδη εκτίσει την ποινή, που διατήρησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.

Το επεισόδιο του ξυλοδαρμού έγινε στις 12 Νοεμβρίου του 2024. Η 36χρονη είπε στο δικαστήριο ότι έπεσε σε καλντερίμι του χωριού και χτύπησε στο μάτι της, αλλά η έδρα του δικαστηρίου δεν πείστηκε από την κατάθεσή της και διατήρησε την ποινή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν από τις 22.00 από την Κυριακή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τα νέα «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:06 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Άνοιξαν την παλιά εθνική οδό στη Θήβα, κλειστό παραμένει το Κάστρο Βοιωτίας – Οι αποφάσεις για τα τελωνεία

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται πως βρίσκονται πλέον οι αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το «ναι...
18:50 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ανοίγουν στις 19:00 και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα Μάλγαρα 

Οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων αποφάσισαν να ανοίξουν στις 19:00 και τα δύο ρεύματα κυκλοφ...
18:04 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Καρυστιανού: Με στοχοποιούν για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν – Αν μου ζητήσουν να παραιτηθώ από τον Σύλλογο θα φύγω

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στη Λάρισα όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Απο...
17:56 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Υπόθεση κακοποίησης στην Κρήτη: Ελεύθερη με όρους η 42χρονη μητέρα – «Πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση» λέει ο δικηγόρος της

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 42χρονη μητέρα που κατηγορείται για ενδοοικογενειακ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι