Βόλος: Τη χτύπησε αλλά εκείνη κατέθεσε πως γλίστρησε σε καλντερίμι – Δεν πείστηκε το δικαστήριο

“Άφεση” αμαρτιών, στον πρώην σύντροφό της που τνη χτύπησε άγρια, επιχείρησε να δώσει μία γυναίκα η οποία άλλαξε την αρχική κατάθεσή της. Η 36χρονη, εμφανίστηκε σήμερα Παρασκευή στο δικαστήριο του Βόλου, θέλοντας να ελαφρύνει τη θέση στην οποία βρίσκονταν ο πρώην της, αλλά τελικά δεν έπεισε κανέναν.

Ο 42χρονος άντρας που είχε καταγγελθεί από τη μητέρα της 36χρονης συντρόφου του για ξυλοδαρμό, δικάστηκε σήμερα σε δεύτερο βαθμό και παρέμεινε η αρχική ποινή που του είχε επιβληθεί, δηλαδή φυλάκιση 12 μηνών, με υποχρεωτική έκτιση 4 μηνών.

Ο ίδιος μετά την δίκη αφέθηκε ελεύθερος γιατί έχει ήδη εκτίσει την ποινή, που διατήρησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.

Το επεισόδιο του ξυλοδαρμού έγινε στις 12 Νοεμβρίου του 2024. Η 36χρονη είπε στο δικαστήριο ότι έπεσε σε καλντερίμι του χωριού και χτύπησε στο μάτι της, αλλά η έδρα του δικαστηρίου δεν πείστηκε από την κατάθεσή της και διατήρησε την ποινή.