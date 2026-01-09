Αγρότες: Ανοίγουν στις 19:00 και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα Μάλγαρα 

Οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων αποφάσισαν να ανοίξουν στις 19:00 και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ως ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη.

Οι αγρότες θα βρεθούν κανονικά στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας το Σάββατο και θα ορίσουν εκπρόσωπο για τη συνάντηση με την κυβέρνηση, όπως μετέδωσε η

ΕΡΤ.

Τονίζουν ότι ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτούς δρόμους, ωστόσο προειδοποιούν ότι η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την Mercosur θα είναι καταστροφική γι’ αυτούς, χαρακτηρίζοντάς την «ταφόπλακα».