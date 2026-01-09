Πάτρα: Αμαξοστοιχία με 21 επιβάτες ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα – Για «αστοχία υποδομής» κάνει λόγο η Hellenic Train

Enikos Newsroom

κοινωνία

Hellenic Train
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Λαχτάρησαν οι 21 επιβάτες αμαξοστοιχίας που ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα, στην Πάτρα, λόγω αστοχίας υποδομής. Όπως ενημερώνει η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της, λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

Οι 21 επιβάτες μεταφέρθηκαν «άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 13353, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, στις 18:26 ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα.

Λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν από τις 22.00 από την Κυριακή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τα νέα «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:56 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: «Την Τρίτη θα πάμε στην Αθήνα, θα πλημμυρίσουμε με κόσμο την πρωτεύουσα» λένε από το μπλόκο της Νίκαιας 

Οργή επικρατεί στις τάξεις των αγροτών μετά την ψήφιση της συμφωνίας Mercosur, με το ισχυρό μπ...
20:09 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Παραδόθηκε άλλος ένας εμπλεκόμενος στην υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου 

Ο έκτος κατά σειρά κατηγορούμενος, από τους συνολικά εννέα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως, το μεσημ...
19:45 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αθήνα-Θεσσαλονίκη με… «ζιγκ ζαγκ» – Αναγνώστης του enikos.gr περιγράφει τη διαδρομή

Χαλαρώνουν σταδιακά οι αποκλεισμοί από τους αγρότες, μετά την αποδοχή της πρόσκλησης της κυβέρ...
19:35 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Πλακιάς για Καρυστιανού: Τη στηρίζουν πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο

Ο Νίκος Πλακιάς εκτόξευσε νέα πυρά κατά της Μαρίας Καρυστιανού και το υπό ίδρυση κόμμα, μέσω α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι