  • Μην πανικοβάλλεστε αν λερωθεί το παλτό σας με μακιγιάζ! Το πρώτο βήμα είναι να ταμπονάρετε απαλά την περίσσεια του προϊόντος και να αποφύγετε το τρίψιμο για να μην εισχωρήσει βαθύτερα.
  • Για τους επίμονους λεκέδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό ρούχων ή υγρό πιάτων, ενώ για λιπαρά προϊόντα όπως το κραγιόν, ακόμα και η ψίχα ψωμιού μπορεί να είναι αποτελεσματική.
  • Για ευαίσθητα υφάσματα όπως το μαλλί, προτιμήστε φυσικά προϊόντα όπως το ξύδι και θυμηθείτε να μην βάλετε το ρούχο στο στεγνωτήριο αν ο λεκές δεν έχει φύγει τελείως.
Χειμερινά πανωφόρια: Πώς να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες από μακιγιάζ, χωρίς στεγνό καθάρισμα
Λεκές από κραγιόν στο λευκό παλτό; Μην πανικοβάλλεστε και, κυρίως, μην αρχίσετε να τρίβετε. Η αφαίρεση του μακιγιάζ από τα βαριά χειμωνιάτικα ρούχα είναι μια τέχνη που απαιτεί τις σωστές κινήσεις και τα κατάλληλα υλικά. Είτε πρόκειται για λιπαρά προϊόντα είτε για πούδρες, υπάρχουν τρόποι για να καθαρίσετε μόνοι σας κάθε τύπο υφάσματος, αποφεύγοντας το κόστος του καθαριστηρίου.

Πώς να πλύνετε τα χειμωνιάτικα μπουφάν σας – Το Νο1 πράγμα που πρέπει να αποφύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Πώς τα καθαρίσετε τους επίμονους λεκέδες μακιγιάζ από τα χειμερινά πανωφόρια

Η μέθοδος που θα ακολουθήσετε εξαρτάται από δύο παράγοντες: το είδος του μακιγιάζ και το ύφασμα του παλτό σας.

Τα πρώτα βήματα για την αφαίρεση του λεκέ

Πριν καταφύγετε σε χημικά ή φυσικά καθαριστικά, δοκιμάστε τα εξής:

  1. Ταμπονάρετε ελαφρά με ένα πανί ή ξύστε προσεκτικά το προϊόν από το ύφασμα με την άκρη ενός κουταλιού.
  2. Δοκιμάστε να ρίξετε νερό από την ανάποδη πλευρά του λεκέ, ώστε να «σπρώξετε» το προϊόν έξω από τις ίνες του υφάσματος.

Εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με το υλικό

Αν τα παραπάνω δεν λειτουργήσουν, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Τα περισσότερα παλτό αντέχουν μια μικρή ποσότητα υγρού απορρυπαντικού απευθείας πάνω στον λεκέ.
  • Για ευαίσθητα υλικά όπως το μαλλί, προτιμήστε ένα φυσικό προϊόν όπως το ξύδι, που είναι αποτελεσματικό και ταυτόχρονα ήπιο.
  • Θυμηθείτε ότι η μάσκαρα, το κραγιόν και το foundation απαιτούν συνήθως διαφορετική αντιμετώπιση λόγω της σύνθεσής τους (λάδια, χρωστικές κ.λπ.).

Η κατάλληλη μέθοδος καθαρισμού ανάλογα με τα προϊόντα μακιγιάζ

Οι λεκέδες από μακιγιάζ στα ρούχα είναι συχνοί, αλλά η αντιμετώπισή τους δεν απαιτεί πάντα καθαριστήριο. Μερικές από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις βρίσκονται ήδη στο σπίτι σας: απορρυπαντικό ρούχων, ντεμακιγιάζ χωρίς λάδι (oil-free) και σαπουνόνερο. Πολλοί χρήστες μάλιστα υποστηρίζουν ότι ακόμα και ο αφρός ξυρίσματος κάνει την αφαίρεση του μακιγιάζ παιχνιδάκι.

Το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα

  • Είτε πρόκειται για μέικαπ (foundation), κονσίλερ, μάσκαρα ή κραγιόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ταμπονάρετε την περίσσεια του προϊόντος με ένα στεγνό πανί ή σφουγγάρι.
  • Προσοχή: Κάντε μόνο ταμποναριστές κινήσεις. Αποφύγετε το τρίψιμο, καθώς έτσι το προϊόν θα εισχωρήσει πιο βαθιά στις ίνες του υφάσματος.

Αντιμετώπιση ανάλογα με τη σύνθεση του λεκέ

Προϊόντα σε μορφή πούδρας (χωρίς λάδι)

Αν λερώσατε ένα ύφασμα με πούδρα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Ρίξτε λίγες σταγόνες υγρό απορρυπαντικό ρούχων ή ένα καθαριστικό λεκέδων πάνω στο σημείο.
  • Αφήστε το να δράσει για 10 έως 20 λεπτά.
  • Τρίψτε απαλά την περιοχή με μια παλιά οδοντόβουρτσα για να εισχωρήσει το καθαριστικό στο ύφασμα.

Λιπαρά προϊόντα (Κραγιόν ή υγρά Foundation)

  • Για λεκέδες από κραγιόν ή λιπαρά μέικαπ, το υγρό πιάτων είναι η καλύτερη λύση, καθώς διασπά τα έλαια. Μπορείτε να αφαιρέσετε λεκέδες από κραγιόν χρησιμοποιώντας ακόμα και… ψίχα ψωμιού (ένα παλιό μυστικό της κουζίνας!).

Αφού ολοκληρώσετε την προεργασία του λεκέ, πλύντε ολόκληρο το ένδυμα στην υψηλότερη θερμοκρασία που επιτρέπουν οι οδηγίες του κατασκευαστή.

Προσοχή: Μην βάλετε το ρούχο στο στεγνωτήριο αν ο λεκές δεν έχει φύγει τελείως, καθώς η θερμότητα θα τον «σταθεροποιήσει» μόνιμα στο ύφασμα.

Πώς να αφαιρέσετε λεκέδες από ευαίσθητα παλτό: Οδηγός για μαλλί, δέρμα και κασμίρι

Η αφαίρεση λεκέδων από ένα χειμερινό παλτό απαιτεί διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με το ύφασμά του. Αν το παλτό σας είναι φτιαγμένο από ευαίσθητα υλικά, όπως μαλλί ή δέρμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξειδικευμένα προϊόντα για να μην καταστρέψετε τις ίνες του.

Μάλλινα υφάσματα

  1. Ρίξτε λίγη μαγειρική σόδα πάνω στον λεκέ και προσθέστε μια ελάχιστη ποσότητα λευκού ξυδιού.
  2. Αφήστε το μείγμα να δράσει για λίγα λεπτά, τρίψτε απαλά και ξεπλύνετε.

Δερμάτινα υφάσματα

  1. Μπορείτε να δοκιμάσετε σαπούνι με νερό, μαγειρική σόδα ή ακόμα και οδοντόκρεμα.
  2. Προσοχή: Χρησιμοποιήστε ελάχιστη υγρασία και προτιμήστε ταμποναριστές κινήσεις αντί για έντονο τρίψιμο.

Η φροντίδα του κασμιριού απαιτεί προσοχή

Το κασμίρι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά όταν πρόκειται για λιπαρούς λεκέδες, όπως το μακιγιάζ. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Ξεπλύνετε πάντα με κρύο νερό. Το ζεστό νερό μπορεί να «σταθεροποιήσει» τον λεκέ μόνιμα στις ίνες.
  2. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να αφαιρέσετε το προϊόν με απαλές ταμποναριστές κινήσεις.
  3. Για στεγνούς λεκέδες: Αναμίξτε 1,5 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό. Βουτήξτε ένα καθαρό πανί στο μείγμα και ταμπονάρετε την περιοχή.
  4. Για επίμονους λεκέδες: Αφήστε το ρούχο να μουλιάσει σε κρύο νερό για 15 λεπτά και στη συνέχεια πλύντε το στο χέρι με ένα ειδικό, απαλό σαπούνι για κασμίρι.

