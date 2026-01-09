Χρήστος Πολίτης: Η φωτογραφία από το 1978 – Ποζάρει στο σαλόνι του σπιτιού του

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, σε ηλικία 83 ετών, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου και να σκορπίζει τη θλίψη. O λογαριασμός που είναι αφιερωμένος στον Κλεισθένη Δασκαλάκο στο Instagram, αποχαιρέτησε τον αγαπημένο ηθοποιό με μία ανάρτηση που «ταξίδεψε» τους χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στο 1978.

Στο Instagram post αναρτήθηκε μία φωτογραφία του Χρήστου Πολίτη, την οποία είχε τραβήξει ο Κλεισθένης Δασκαλάκος στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Στο στιγμιότυπο ο αείμνηστος ηθοποιός βρίσκεται στο σαλόνι του σπιτιού του και κοιτάει τον φωτογραφικό φακό.

«Καλό ταξίδι στον αγαπημένο μας ηθοποιό Χρήστο Πολίτη ο οποίος έφυγε δυστυχώς σήμερα από τη ζωή. Στη φωτογραφία τον βλέπουμε στο σπίτι στο σαλόνι του το 1978, με το φακό του Κλεισθένη», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.