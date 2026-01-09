Χρήστος Πολίτης: Η φωτογραφία από το 1978 – Ποζάρει στο σαλόνι του σπιτιού του

Σύνοψη από το

  • Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη.
  • Ο λογαριασμός που είναι αφιερωμένος στον Κλεισθένη Δασκαλάκο στο Instagram, αποχαιρέτησε τον αγαπημένο ηθοποιό με μία ανάρτηση που «ταξίδεψε» το κοινό στο 1978.
  • Στο Instagram post αναρτήθηκε μία φωτογραφία του Χρήστου Πολίτη από το 1978, τραβηγμένη από τον Κλεισθένη Δασκαλάκο, όπου ο ηθοποιός ποζάρει στο σαλόνι του σπιτιού του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χρήστος Πολίτης
Φωτογραφία: Instagram/ant1tv

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, σε ηλικία 83 ετών, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου και να σκορπίζει τη θλίψη. O λογαριασμός που είναι αφιερωμένος στον Κλεισθένη Δασκαλάκο στο Instagram, αποχαιρέτησε τον αγαπημένο ηθοποιό με μία ανάρτηση που «ταξίδεψε» τους χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στο 1978.

Στο Instagram post αναρτήθηκε μία φωτογραφία του Χρήστου Πολίτη, την οποία είχε τραβήξει ο Κλεισθένης Δασκαλάκος στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Στο στιγμιότυπο ο αείμνηστος ηθοποιός βρίσκεται στο σαλόνι του σπιτιού του και κοιτάει τον φωτογραφικό φακό.

«Καλό ταξίδι στον αγαπημένο μας ηθοποιό Χρήστο Πολίτη ο οποίος έφυγε δυστυχώς σήμερα από τη ζωή. Στη φωτογραφία τον βλέπουμε στο σπίτι στο σαλόνι του το 1978, με το φακό του Κλεισθένη», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν από τις 22.00 από την Κυριακή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τα νέα «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:25 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι που ετοίμασε για τα τρίτα γενέθλια του Πάρη – Βίντεο

Σαν σήμερα (9/1) πριν από τρία χρόνια, η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγιναν γονείς,...
18:11 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κώστας Τερζάκης: Ο «Ευλογητός» της «Λάμψης» για τον Χρήστο Πολίτη – «Ταλαιπωρήθηκε, κυρίως τον τελευταίο χρόνο»

Τον Σεπτέμβριο του 1991 έκανε πρεμιέρα η θρυλική σειρά του ANT1 «Λάμψη». Πρόκειται για το μακρ...
17:10 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Στάθης Μαντζώρος: «Ο εγκέφαλός του αιματώνεται, είναι στην ίδια κατάσταση», λέει φίλη της οικογένειας

Τον περασμένο Αύγουστο έγινε γνωστό πως ο Στάθης Μαντζώρος, τον οποίο το κοινό είχε απολαύσει ...
16:50 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Καλομοίρα για Χρήστο Πολίτη: «Ήταν πάντα δίπλα μου, με υποστήριζε και με βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμουν»

Η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη σκόρπισε την θλίψη στον κόσμο της τέχνης και όχι μόνο....
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι